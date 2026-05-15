Ence amplía su proyecto de fábrica de envases de alimentos en Navia: construirá dos edificios y producirá 400 millones de unidades al año

Ence refuerza su apuesta por la producción de envases renovables en la fábrica de celulosa de Navia. El proyecto incluye la construcción de dos nuevos edificios y prevé la producción de 10.000 toneladas al año de fibra moldeada con la que se podrán fabricar 400 millones de envases para alimentos alternativos al plástico. Para poner en marcha este proyecto, Ence utilizará la sociedad Ence Molded Fiber.

Ence anunció en junio de 2025 que iba a poner en marcha una nueva línea de envases con una inversión de 12 millones de euros. No especificó donde iba a instalar esa nueva línea, pero un mes antes ya había iniciado los trámites ante el Principado para modificar la autorización ambiental de la fábrica de celulosa de Navia para la implantación allí de un proyecto de planta de producción de fibra moldeada en un edificio a construir. Fuentes de la compañía señalaron entonces que se hacía en previsión de que en el futuro pudiera tomarse una decisión al respecto.

A principios de este año, en medio de la negociación de un ERE en la planta de Navia y en vísperas de la convocatoria de una huelga indefinida en la fábrica, Ence puso sobre la mesa el proyecto de la planta de envases. Al final se incluyó en el acuerdo del ERE. Ence se comprometía a poner en marcha la planta de fibra moldeada en Navia antes del 30 de junio de 2028 y el traslado a la empresa del grupo que realizará esa actividad de hasta 40 trabajadores de la fábrica de celulosa.

El pasado 1 de abril, Ence presentó ante la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias el proyecto de ampliación de la planta de celulosa moldeada para la fabricación de envases, que va más allá del presentado hace un año. Ahora Ence prevé la instalación de trece máquinas de producción de envases alimentarios de fibra moldeada fabricada a partir de celulosa procedente tanto de la planta de Navia como de la planta de Pontevedra. Los equipos se instalarán en el interior de dos edificios a construir dentro de la factoría de Navia. La capacidad de producción de fibra moldeada será de 10.000 toneladas al año, lo que equivale a 400 millones de envases al año.

El Gobierno del Principado de Asturias ha resuelto favorablemente la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada (AAI) de la factoría de Ence en Navia para desarrollar el proyecto ampliado de la planta de celulosa moldeada. "La autorización administrativa supone el avance de una línea de producción de envases renovables a partir de fibra natural, en un contexto de creciente demanda de alternativas al plástico y de impulso a la economía circular", destacaron fuentes de Ence, que añadieron que "el proyecto aporta diversificación y valor añadido a la biofábrica de Navia, dentro del compromiso de Ence con Asturias".

En la presentación de resultados de 2025, Ence anunció que tiene previsto iniciar la producción en la segunda mitad de 2027, con una inversión solo en máquinas termoformadoras de 12 millones de euros.

La planta será operada por Ence Molded Fiber, una sociedad constituida hace más de tres años y que ha modificado su objeto social para realizar esta nueva actividad.