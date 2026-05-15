La Feria del Libro de Navelgas homenajea a Xuan Bello y premia a la Asociación del Camino de Santiago Astur-Galaico

El Ayuntamiento de Tineo, a través de la Casa de Cultura de Navelgas, organiza la VI Feria del Libro en el Mundo Rural, que se celebrará en la localidad de Navelgas este sábado 16 de mayo, y que tendrá como actos más destacados la concesión de la distinción de "Institución cultural del año" a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior y el "Homenaxe a Xuan Bello".

Los actos principales de esta sexta edición tendrán lugar el sábado 16 de mayo, con la participación de escritores, editoriales y asociaciones e instituciones que expondrán sus publicaciones en una treintena de stands para la venta y firma de libros.

La organización de la feria concederá el reconocimiento de "Institución cultural del año" a una entidad destacada en la promoción, fomento e impulso de la cultura en el mundo rural, distinción que en esta ocasión recaerá en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior.

Otro de los momentos destacados será el "Homenaxe a Xuan Bello", en el que visitantes y participantes podrán sumarse al recital público "Del mundo a Paniceiros" con textos del autor tinetense Xuan Bello.

De forma paralela, se desarrollarán distintas actividades culturales como presentaciones de libros de Eva Rami, Olaya Rubio, María Esther García López y Amparo Rúa, recitales poéticos de la Asociación Escritoras d’Asturies, un cuentacuentos infantil a cargo de Patricia Zuya y actuaciones musicales de Kilika Santa y Vaudí, entre otras propuestas.

Además, durante la inauguración de la feria se desvelará el Panlibro de esta edición, un acto singular del evento en el que el libro más destacado del año para los lectores de la Biblioteca de Navelgas es introducido en una hogaza de pan y descubierto en el momento de abrirla.

La feria tiene como objetivo "la promoción y el fomento del libro y la lectura, además de reivindicar y visibilizar el territorio rural como espacio para el desarrollo de la actividad cultural y social", destaca la organización.

Las actividades se desarrollarán al aire libre en distintos espacios de la localidad, concretamente en el barrio de San Nicolás y en la avenida de Candás. En caso de condiciones meteorológicas adversas, la programación se trasladará al polideportivo municipal.

El evento cuenta con la colaboración de la Fundación Automáticos Tineo, la Asociación de Escritores de Asturias, el Gremio de Editores y el Museo del Oro de Navelgas. El diseño del cartel es del artista local Manuel García Linares.

Además, coincidiendo con la celebración de la feria, los restaurantes de Navelgas ofrecerán también jornadas gastronómicas con un menú especial relacionado con el libro.

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Asimismo, se están desarrollando actividades previas al día del libro. Este viernes, a las 18.30 horas, el salón de actos del Museo del Oro de Asturias acogerá la presentación de la última publicación de Tito Casado e Inés Gómez “Historias del vertedero”. Mientras que el jueves, en el Colegio Público de Navelgas, el escritor y músico Miguel Rodríguez Monteavaro ofreció un taller de creación poética a los alumnos de Primaria (Asturies Cultura en Rede, Circuito Autores nel camín).