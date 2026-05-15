Profesores del CEPA Suroccidente se forman en Finlandia para innovar en la enseñanza rural
Dos docentes participan en una estancia educativa en Helsinki y Porvoo para conocer nuevas metodologías aplicadas a la educación de adultos
Finlandia es el destino de la nueva movilidad del profesorado del Centro de Educación para Adultos (CEPA) del Suroccidente dentro del programa Erasmus+. Los profesores que están viviendo esta vez la experiencia Erasmus son María García y Fernando Rodríguez, que han estado toda esta semana en una estancia formativa en las localidades de Helsinki y Porvoo.
Durante esta movilidad, ambos docentes han participado en un curso impartido en español, diseñado para analizar de cerca el modelo educativo finlandés en el ámbito de la educación permanente. El programa combina sesiones formativas con visitas a distintos espacios clave, como centros de aprendizaje de idiomas, servicios de integración, formación profesional para adultos y proyectos orientados al aprendizaje a lo largo de la vida.
La estancia ha permitido a los profesores familiarizarse con algunos enfoques educativos innovadores y contrastarlos con la realidad de su propio centro, “con la intención de incorporar nuevas estrategias que mejoren la enseñanza en contextos rurales”, destacan. Este intercambio de experiencias es uno de los pilares del proyecto Erasmus+ InnovAdults 3.0, que busca enriquecer la práctica docente y adaptar la formación a las necesidades actuales del alumnado adulto.
El programa también incluye actividades culturales que acercan a los participantes a la historia y el entorno natural del país. Entre ellas realizaron recorridos por Helsinki, una visita a la ciudad medieval de Porvoo, una excursión por la reserva natural de Ekudden y la exploración de Suomenlinna, enclave reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Además, pudieron conocer tradiciones locales como la sauna finlandesa.
Desde el CEPA Suroccidente hacen hincapié en que este tipo de movilidades permiten al profesorado “ampliar su perspectiva educativa, conocer nuevas metodologías y adaptarlas a la realidad del alumnado adulto del entorno rural”. Asimismo, subrayan que estas iniciativas refuerzan “la dimensión europea del centro, fomentan futuras colaboraciones internacionales y contribuyen a ofrecer una educación más innovadora, inclusiva y ajustada a las necesidades actuales”.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid
- El alcalde de Parres ordena investigar si el camino cerrado en Sotu Deu es público y anula la licencia que concedió una concejala familiar del propietario