Profesores del CEPA Suroccidente se forman en Finlandia para innovar en la enseñanza rural

Finlandia es el destino de la nueva movilidad del profesorado del Centro de Educación para Adultos (CEPA) del Suroccidente dentro del programa Erasmus+. Los profesores que están viviendo esta vez la experiencia Erasmus son María García y Fernando Rodríguez, que han estado toda esta semana en una estancia formativa en las localidades de Helsinki y Porvoo.

Durante esta movilidad, ambos docentes han participado en un curso impartido en español, diseñado para analizar de cerca el modelo educativo finlandés en el ámbito de la educación permanente. El programa combina sesiones formativas con visitas a distintos espacios clave, como centros de aprendizaje de idiomas, servicios de integración, formación profesional para adultos y proyectos orientados al aprendizaje a lo largo de la vida.

La estancia ha permitido a los profesores familiarizarse con algunos enfoques educativos innovadores y contrastarlos con la realidad de su propio centro, “con la intención de incorporar nuevas estrategias que mejoren la enseñanza en contextos rurales”, destacan. Este intercambio de experiencias es uno de los pilares del proyecto Erasmus+ InnovAdults 3.0, que busca enriquecer la práctica docente y adaptar la formación a las necesidades actuales del alumnado adulto.

El programa también incluye actividades culturales que acercan a los participantes a la historia y el entorno natural del país. Entre ellas realizaron recorridos por Helsinki, una visita a la ciudad medieval de Porvoo, una excursión por la reserva natural de Ekudden y la exploración de Suomenlinna, enclave reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Además, pudieron conocer tradiciones locales como la sauna finlandesa.

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Desde el CEPA Suroccidente hacen hincapié en que este tipo de movilidades permiten al profesorado “ampliar su perspectiva educativa, conocer nuevas metodologías y adaptarlas a la realidad del alumnado adulto del entorno rural”. Asimismo, subrayan que estas iniciativas refuerzan “la dimensión europea del centro, fomentan futuras colaboraciones internacionales y contribuyen a ofrecer una educación más innovadora, inclusiva y ajustada a las necesidades actuales”.