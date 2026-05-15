Tapia pone a punto Campos y Salave: 214.000 euros para carreteras, patrimonio y vida rural

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego mueve ficha en Campos y Salave con un paquete de inversiones que busca mejorar carreteras, recuperar patrimonio y reforzar servicios en una de las zonas rurales con más identidad del concejo. La actuación, valorada en 214.000 euros, llega con obras ya en marcha y nuevos proyectos sobre la mesa, en una parroquia que atraviesa el camino de Santiago.

Los trabajos de limpieza han comenzado esta semana en la carretera de Represas a Campos, donde el consistorio prevé invertir unos 30.000 euros en la limpieza de cunetas y la renovación del pavimento. A esta actuación se suma la mejora de la carretera y del puente sobre el río Campillín, en El Picón, con un presupuesto de 12.000 euros. Son intervenciones de escala local, "pero de impacto directo en el día a día", según el Alcalde, Pedro Fernández. El fin es lograr accesos más seguros, mejores comunicaciones interiores y una red viaria más preparada para vecinos, actividad agraria, visitantes y peregrinos.

La importancia de estos caminos no es solo funcional. Campos y Salave forma parte del paisaje por el que discurre el Camino de Santiago de la Costa en su avance hacia Ribadeo. Esa condición convierte la mejora de viales y pistas en una actuación también vinculada al turismo, a la movilidad peatonal y a la imagen del concejo ante quienes lo cruzan camino de Galicia.

El plan municipal da continuidad a las actuaciones iniciadas en 2025, cuando se acometieron mejoras en las carreteras de la playa de Porcía y Villar, con 47.000 euros, y en la vía de As Aguaceiras, con otros 15.000 euros. Tras la aprobación presupuestaria del pleno del 30 de marzo, el Ayuntamiento añadirá 20.000 euros para adecuar pistas agrarias y forestales en Porcía, El Picón y el trazado del Camino de Santiago a su paso por Campos.

Rehabilitación del Centro de Campos

La apuesta no se queda en el asfalto. En el área de patrimonio, el Ayuntamiento ya tiene listo el proyecto de rehabilitación integral del centro social de Campos, con una inversión integral prevista de 45.000 euros. "Tienen mucha actividad para la gente mayor y para los campamento infantiles y por eso es urgente moderniza las instalaciones", indica Fernández. La medida se suma a las obras ejecutadas recientemente en Salave, donde se destinaron 13.000 euros a la mejora del Centro Cultural y 12.000 euros a la restauración del lavadero histórico de A Fontenova.

De cara a la temporada estival, también se encuentran en marcha las obras de mejora en el área recreativa de la playa de Porcía. El proyecto contempla la optimización de la zona de aparcamientos y la instalación de nuevos servicios para los usuarios, una intervención orientada a ordenar mejor uno de los espacios costeros más frecuentados del entorno y a mejorar la experiencia de vecinos y visitantes durante los meses de mayor afluencia.

En materia de servicios públicos, el Ayuntamiento ha confirmado además que este ejercicio contará con una segunda fase de mejora del alumbrado en la carretera nacional 634. Con esta actuación se completará la renovación iniciada en 2024, "con el objetivo de reforzar la seguridad y avanzar en una mayor eficiencia energética en la zona".

Campos y Salave son enclaves singulares dentro del mapa tapiego. La parroquia conserva elementos de notable interés, como la iglesia de Santa María de Campos y Salave. A ese patrimonio comunitario se suma el Palacio de Campos, en Outeiro, declarado Bien de Interés Cultural, según documentación municipal.

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El paquete de inversiones llega, además, a una parroquia rural con poblamiento disperso. El regidor defiende que el objetivo es "garantizar infraestructuras dignas y espacios culturales renovados sin perder la identidad del territorio".