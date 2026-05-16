Los camiones de la UME fascinan a los escolares de Tineo: los militares acercaron su trabajo a los estudiantes antes de abandonar el concejo
La unidad militar realizó durante la semana ejercicios de simulación de extinción de incendios forestales en los montes del concejo tinetense y en Valdés
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se despidió este viernes de Tineo recibiendo a los escolares de los colegios Verdeamor y El Pascón, que pudieron conocer de cerca el trabajo que realizan los soldados y el equipamiento que utilizan en situaciones de emergencia.
Los militares del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (BIEM V) abrieron las puertas de sus vehículos a los alumnos, que tuvieron la oportunidad de subir a los camiones, activar las sirenas o hablar por la megafonía. Los más pequeños también pudieron experimentar cómo actúan los efectivos ante un incendio forestal, manejando mangueras y lanzando agua contra los propios camiones autobomba de la unidad.
Uno de los vehículos que más llamó la atención de los estudiantes de quinto y sexto de Primaria fue el destinado a las comunicaciones y al mando de control. “Ver el camión donde está el mando de control es lo que más me gustó, desde ahí pueden ver todo el terreno y los helicópteros, hay mucha tecnología ahí”, señaló Sergio Rodríguez, alumno de sexto curso del colegio El Pascón.
La UME llegó a Tineo el pasado lunes y durante toda la semana estuvo desplegada en distintos puntos del concejo, entre ellos el recinto ferial de Santa Teresa, donde despertó la curiosidad tanto de vecinos como de escolares.
Fue el Ayuntamiento de Tineo el que acordó con la unidad militar la posibilidad de organizar esta visita antes de su marcha, al considerarla una oportunidad para que los alumnos conociesen de primera mano a los efectivos que durante los últimos días habían visto operar en el concejo.
Durante su estancia, la UME desarrolló ejercicios de preparación en los montes de Tineo y Valdés, centrados en la simulación de un incendio forestal de 48 horas similar al registrado en 2023, que avanzó desde el interior del concejo tinetense hasta la costa.
El operativo se llevó a cabo en coordinación con Bomberos de Asturias, el Principado de Asturias y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Tineo, reproduciendo el dispositivo que se activaría ante una emergencia real.
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