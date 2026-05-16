Cumpleaños feliz para La Paloma, de Castropol: "Este cole tiene de especial la buena convivencia que reinó siempre"

El colegio público La Paloma, de Castropol, celebró este sábado por todo lo alto su medio siglo de historia. En el acto formal del aniversario se reivindicó el valor de los maestros y también el buen clima de convivencia que siempre existió en este centro en el que actualmente se forman alrededor de 120 escolares atendidos por 21 docentes. "Este cole tiene de especial la buena convivencia que reinó siempre. Es un buen sitio para trabajar y para formarse", señaló José Manuel Fernández, docente jubilado con veinte años de experiencia en el centro, la mayor parte en el equipo directivo y siete de ellos como director.

"Somos un claustro muy consolidado, con gente que lleva mucho tiempo aquí, lo que permite trabajar a gusto y eso se nota y repercute en una mejor educación", defiende la actual directora, Ana González, que agradece la obra de remodelación en marcha, unos trabajos muy necesarios y demandados que mejorarán la eficiencia energética del inmueble.

El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, señala que la obra de eficiencia energética está próxima a su conclusión tras una inversión que rondó los 400.000 euros. Incluye desde la renovación de la fachada a la sustitución de la iluminación y la caldera. "Es la gran obra de remodelación de sus cincuenta años de historia, así que podemos decir que está en mejores condiciones que nunca y es un colegio muy confortable en términos de habitabilidad", precisa.

"Nos pertenece a todos"

Vinjoy, también exalumno del centro, defendió el aniversario por ser La Paloma "algo que nos pertenece a todos". "Cincuenta años son muchas generaciones y muchas familias confiando en este centro, muchos maestros dejando huella y muchos niños que empezaron aquí a descubrir el mundo", señaló en su discurso, donde hizo hincapié que su generación vivió el paso a la democracia entre los muros de La Paloma.

Ejerció de maestro de ceremonias el docente Clemente Martínez, el más veterano y el de mayor edad del claustro, con 60 años. Tiene claro que el centro es lo que es gracias al espíritu de Don Paco, como se conocía popularmente a Francisco López, que durante tres décadas dirigió La Paloma. Falleció en 2015 pero dejó una profunda huella en el centro. "Cuando aún no se fomentaba lo de escuela abierta a la comunidad, él ya lo hacía. Nos enseñó que éramos un barco y debíamos remar juntos y eso marcó el devenir del centro", señaló Martínez, que es también alcalde de San Tirso de Abres.

Clemente Martínez reivindicó la figura de los maestros, la que, a su juicio, "marca la diferencia" en los centros educativos y también la labor de los equipos directivos y del personal no docente. Citó a muchos históricos maestros, algunos presentes, y a figuras importantes como la bedel, Mª Cruz Santamarina, porque "vive y se desvive por el colegio". Además del alcalde y la directora tomaron la palabra la directora de la escuela de bebés El Turullón, Alba Fernández y el presidente de la Ampa del colegio, Omar García, ambos exalumnos.

En imágenes: el colegio La Paloma de Castropol celebra su medio siglo de historia /

En representación de la Administración regional acudió la consejera de Educación, Eva Ledo. "Estamos celebrando la educación pública y también la creación de comunidad y la formación de familia y adaptándonos a las necesidades que van surgiendo. En 50 años hemos pasado de la tiza a la pizarra digital o a la pantalla táctil y es un logro de adaptación. Hemos pasado de un docente por aula con cuarenta niños a un docente, más todos los especialistas en aulas de 23 e incluso con menos en las zonas rurales", subrayó Ledo.

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El acto se hizo en el gimnasio del centro, decorado para la ocasión con un photocall floral hecho por la asociación El Pampillo, también un mural de colores elaborado por una antigua docente, así como la exposición de álbumes antiguos de fotos junto a un libro de firmas para estampar el recuerdo de una jornada muy especial en Castropol