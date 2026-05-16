"Es una desgracia", claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense
El fallecido perdió el control del quad que conducía por la senda costera ribadense y se precipitó al mar, donde fue rescatado por un helicóptero
Ribadeo, Castropol y Tapia comparten el pesar por el fallecimiento del joven Adrián R. G., de 23 años. Natural de Tapia, con mucha familia en Barres y vecino de la localidad lucense, perdió la vida este sábado mientras realizaba una ruta en quad por la costa de Ribadeo. "Es una desgracia, es un chico muy joven y con toda la vida por delante", claman los conocidos del fallecido, que trabajaba como soldador en el astillero Gondán, de Figueras.
El suceso tuvo lugar pasadas las 14.00 horas cuando el joven disfrutaba de una ruta en quad junto a un amigo en las inmediaciones de la playa de Areosa, en la parroquia ribadense de Piñera. En un momento dado y por razones que no han trascendido, el vehículo, que transitaba por una pista de tierra en un punto muy próximo al acantilado, realizó una maniobra brusca y el conductor se precipitó al mar.
Amplio dispositivo
El segundo conductor y también un hombre que paseaba por la zona lanzaron la voz de socorro y movilizaron un amplio dispositivo por tierra, mar y aire. Los testigos del suceso fueron los que localizaron al joven en el agua, en una zona rocosa, gracias al casco que llevaba. El joven fue rescatado por el helicóptero Pesca 2 del servicio de emergencias de Galicia y trasladado al punto de costa en el que esperaban los sanitarios, pero no fue posible salvarle la vida.
La madre del joven es natural de Barres (Castropol) y pertenece a una familia muy querida y conocida en la zona. Su padre, procede del pueblo palentino de Cervera de Pisuerga. La familia vivió una temporada en Tapia, donde sigue residiendo el único hermano del fallecido, pero después se trasladaron a Ribadeo, donde llevan años afincados.
El fallecido se formó en uno de los talleres de soldadura que imparte periódicamente el astillero Gondán, donde también trabaja su hermano. Ambos comparten afición al motor y a realizar rutas por el monte.
La autopsia del joven se realizará en Lugo y, a continuación, el cuerpo se trasladará al tanatorio de Barres, donde está previsto el velatorio. El entierro será el lunes por la mañana en la localidad castropolense.
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