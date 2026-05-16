La Feria del Libro de Navelgas reconoce la labor de los defensores del Camino Primitivo en una cita que rindió tributo al tinetense Xuan Bello

La Feria del Libro en el Mundo Rural que desde hace seis años se organiza en la localidad tinetense de Navelgas distinguió este sábado como "Institución Cultural del Año" a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior. Su presidente, Laureano García, tomó la palabra para agradecer el reconocimiento en el año en que la entidad alcanza su treinta y cinco cumpleaños: "Cuando empezamos, en 1991, casi se negaba la relación de Asturias con el Camino y, después de pelear, hemos conseguido que el Camino Primitivo sea reconocido, valorado y recorrido por casi 30.000 peregrinos el año pasado".

García, que se mostró sorprendido con "el llamamiento de esta feria y la cantidad de gente y editores" que se dieron cita en Navelgas, hizo también un guiño a la localidad tinetense y se mantuvo firme en su compromiso de estudiar el antiguo camino de peregrinación que atraviesa Navelgas. Esta vía serviría para unir el Camino Primitivo con el de la Costa, ya que enlazaría Obona con Canero. "Estamos en deuda con Navelgas y el Cuarto de los Valles y nos comprometemos a estudiar esta ruta. Aunque no es un Camino de Santiago como tal, sí es un camino tradicional de peregrinaciones", añade García.

Panlibro para Xuan Bello

El acto inaugural sirvió también para desvelar el "Panlibro" de este año. Esta singular iniciativa une cultura y uno de los alimentos más apreciados en el medio rural. Dentro de una hogaza de pan se esconde cada año el libro más destacado para los lectores de la Biblioteca de Navelgas y este año el elegido fue "Hestoria Universal de Paniceiros", del tinetense Xuan Bello. Precisamente la Feria de Navelgas homenajeó este año al escritor de Paniceiros, fallecido el año pasado, con un recital de algunos de sus textos.

El evento cuenta con la colaboración de la Fundación Automáticos Tineo, la Asociación de Escritores de Asturias, el Gremio de Editores y el Museo del Oro de Navelgas. A la cita, con cartel de Manuel García Linares, se sumares este año diecisiete autores y trece editoriales.

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El director de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, inauguró la feria en compañía de la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández. Da Rocha señaló que la cita, poco a poco convertida "en todo un referente", demuestra que "el medio rural no solo es territorio, paisaje o actividad económica; también es cultura, creatividad, identidad y futuro".