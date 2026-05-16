Macabro suceso en Castropol: la Guardia Civil investiga la profanación de una tumba del cementerio de San Juan de Moldes

Los vecinos de San Juan de Moldes, en Castropol, vivieron este viernes una tensa jornada tras descubrir la profanación de una de las tumbas del cementerio local. El suceso provocó una gran preocupación en esta pequeña localidad castropolense, ya que el autor de los hechos no solo destrozó el nicho y abrió el féretro, sino que se llevó parte de los restos óseos de un vecino enterrado en 2015.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de la Compañía de Luarca investiga estos hechos delictivos, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención. Fueron dos mujeres que acudieron al cementerio por la mañana las que se encontraron los destrozos. El nicho afectado está en el pasillo de entrada del camposanto, por lo que rápidamente dieron la voz de alarma, lo que generó un gran revuelo en esta localidad próxima a la capital del concejo.

Los vecinos explican que la familia del hombre enterrado está muy afectada por lo sucedido y sospecha que haya podido ser alguien de su entorno. Las mismas fuentes apuntan a que el destrozo del féretro se produce una semana después del robo de la lápida grabada.

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La profanación de tumbas se enmarca en los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos que recoge el artículo 526 del Código Penal. El delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.