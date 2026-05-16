Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar

Un joven de 23 años y natural del Occidente perdió la vida este sábado en Ribadeo (Lugo). El hombre realizaba una ruta en quad por la senda costera cuando, por razones que se desconocen, perdió el control de su vehículo y se precipitó al mar. El cuerpo fue arrastrado por el oleaje a una zona rocosa donde lo recuperó el helicóptero de rescate Pesca 2.

El suceso tuvo lugar en torno a las dos y media de la tarde cuando una maniobra motivó que el joven saliera despedido. Fue el compañero que le acompañaba en la ruta el que dio la voz de alarma. También un hombre que caminaba por el sendero, muy transitado, avisó a los equipos de emergencia lo que motivó el despliegue de un amplio dispositivo por tierra y mar. Pese a todos los esfuerzos, no fue posible salvar la vida del joven.

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El suceso se registró en el entorno de la playa de Areosa, a unos diez minutos en coche de la ría del Eo.