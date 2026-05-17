El avance de las obras del corredor del Navia motivará el corte parcial de la vía a partir del lunes

La renovación integral del tramo del corredor del Navia (AS-12) que discurre entre Boal y Doiras avanza y, con ello, también llegan las primeras restricciones circulatorias. La Consejería de Movilidad informa de que a partir de este lunes, 18 de mayo, se producirá el corte parcial de la vía.

La Consejería señala que esta restricción, que se prolongará hasta el fin de los trabajos, motivará la señalización de un paso alternativo regulado por semáforos o señalistas. Con todo, precisan que las obras "estarán debidamente señalizadas".

Esta actuación, largamente esperada por los vecinos, supone una inversión de 10.980.000 euros. Los trabajos, adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias (CGS) y Trabajos Salense S.L, se iniciaron el pasado mes de marzo y cuentan con un plazo de ejecución de treinta meses

Noticias relacionadas

Los 8,33 kilómetros que llevan de Boal a Doiras se reducirán a 7,38 kilómetros y desaparecerán de este trecho las cerradas y peligrosas curvas del itinerario, cuyo firme actual está lleno de socavones. La principal obra del tramo es el viaducto de 136 metros que salvará el cauce del río Muñón.