El avance de las obras del corredor del Navia motivará el corte parcial de la vía a partir del lunes
Las restricciones, que estarán reguladas por semáforos o señalistas, se mantendrán hasta el fin de los trabajos
La renovación integral del tramo del corredor del Navia (AS-12) que discurre entre Boal y Doiras avanza y, con ello, también llegan las primeras restricciones circulatorias. La Consejería de Movilidad informa de que a partir de este lunes, 18 de mayo, se producirá el corte parcial de la vía.
La Consejería señala que esta restricción, que se prolongará hasta el fin de los trabajos, motivará la señalización de un paso alternativo regulado por semáforos o señalistas. Con todo, precisan que las obras "estarán debidamente señalizadas".
Esta actuación, largamente esperada por los vecinos, supone una inversión de 10.980.000 euros. Los trabajos, adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias (CGS) y Trabajos Salense S.L, se iniciaron el pasado mes de marzo y cuentan con un plazo de ejecución de treinta meses
Los 8,33 kilómetros que llevan de Boal a Doiras se reducirán a 7,38 kilómetros y desaparecerán de este trecho las cerradas y peligrosas curvas del itinerario, cuyo firme actual está lleno de socavones. La principal obra del tramo es el viaducto de 136 metros que salvará el cauce del río Muñón.
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas
- Las cámaras instaladas por Oviedo captan ya tres osos en apenas unos meses de seguimiento
- Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense