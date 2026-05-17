Medio Rural reforestará el monte público de Villarino del Monte con 60.000 pinos tras los graves daños de la banda marrón

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria actuará en el monte de utilidad pública de Villarino del Monte, en Tineo con un desembolso de 106.700 euros. Esta masa fue talada en 2021 debido a los graves daños de la banda marrón, también conocida como peste del pino, y ahora se busca su reforestación. En total, se plantarán 60.000 plantas de pinus pinaster.

Explica el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, que se ha decidido un cambio de especie, sustituyendo el pinus radiata que resultó dañado por la banda marrón por la especie autóctona pinus pinaster. En concreto se actuará en 56,16 hectáreas de monte. La actuación, adjudicada a Forestal Malleza S. L., cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses.

"El proyecto incluye la restauración de 56,16 hectáreas mediante la sustitución de masas afectadas por problemas fitosanitarios, con el fin de proteger el suelo frente a la erosión, mejorar el paisaje y aumentar la productividad del terreno", precisa Medio Rural, que da cuenta de que el espacio está raso de arbolado y "presenta un incipiente matorral arbustivo". La actuación con el objetivo de "prevenir incendios y favorecer la productividad del monte".

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Medio Rural explica que se opta por el pino pinaster por ser una especie "menos afectada por las plagas que el radiata". Y añaden: "La intervención se ajusta a las Directrices Paneuropeas de Repoblación y Reforestación del plan estratégico de la Política Agraria Común, puesto que en la elaboración del proyecto se han considerado criterios ambientales, especialmente los relacionados con la biodiversidad, así como aspectos económicos y sociales, con el fin de reducir posibles impactos negativos derivados de las forestaciones de gran extensión".