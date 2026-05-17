El tanatorio de Barres se llena para velar al tapiego fallecido en accidente de quad: "La familia está destrozada"

Familiares y amigos del joven Adrián R. G., que falleció el sábado en un fatal accidente de quad, abarrotaron este domingo el tanatorio de Barres (Castropol) donde se vela su cuerpo. "La familia está destrozada", señalan los vecinos que se acercaron a dar el pésame a sus seres queridos. El fallecido residía en Ribadeo (Lugo) junto a sus padres, pero tiene estrechos vínculos con Tapia y Castropol.

El joven, apasionado del motor, realizaba una ruta con un amigo por la senda costera de Ribadeo cuando, por razones que se desconocen y pasadas las dos de la tarde del sábado, se precipitó al mar en una zona acantilada. Un helicóptero de rescate de Galicia lo sacó del agua, pero no fue posible salvarle la vida, para conmoción de sus allegados.

Asistentes al velatorio del joven, este sábado. / T. C.

Soldador en Gondán

Con 23 años, Adrián R. G. trabajaba como soldador en Astilleros Gondán, de Figueras. De hecho, muchos de sus compañeros y de su hermano, también trabajador del astillero, se acercaron este domingo a dar el pésame. "Hay mucha gente, sobre todo gente joven, compañeros y amigos. Es una tragedia", comentó otro de los vecinos nada más salir.

Entre los comentarios más repetidos está el de la mala suerte. "Ese accidente en cualquier otro sitio habría sido un hueso roto o nada. La mala suerte es que iba por una zona muy estrecha y muy pegada al mar, por lo sufrió una caída mucho más grave", señala otro vecino, afectado por lo sucedido.

Adrián estaba muy unido a su hermano Cristian, vecino de Tapia, y ambos compartían pasión por el motor. Este último, señalan otros conocidos, le pedía constantemente que fuera prudente y tuviera cuidado con sus salidas en quad.

"Muy buen neno"

"Era muy buen neno, esto es una fatalidad", repiten sus conocidos. La familia de Adrián es muy conocida en la zona. Su madre es natural de Barres, de una familia con muchos hermanos. Su padre procede del pueblo palentino de Cervera de Pisuerga. La familia vivió una temporada en Tapia, donde sigue residiendo el único hermano del fallecido, pero después se trasladaron a Ribadeo, donde llevan años afincados.

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El funeral del joven será este lunes, 18 de mayo, a las 12.00 horas en la iglesia de San Esteban de Barres. A continuación, será incinerado en el tanatorio de Barres.