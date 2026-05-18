Emotivo encuentro en Valle de Lago: el regreso de los Reyes Magos de 1961

"Los Reyes llegarán a los últimos rincones de la montaña asturiana". Es el titular que LA NUEVA ESPAÑA publicó en enero de 1961 para contar la singular iniciativa del Grupo de Montaña Vetusta de Oviedo llevando a la ilusión de la Navidad a los niños de los pueblos más recónditos de Asturias. Se eligieron Valle del Moro (Infiesto), Tuiza (Lena) y Valle del Lago (Somiedo). Los vecinos del pueblo somedano decidieron conmemorar este feliz acontecimiento reuniendo a los protagonistas de esta aventura que tuvo lugar el 6 de enero de 1961.

Los montañeros subieron a caballo hasta el pueblo acompañando a los Reyes Magos para emoción de los 49 niños del pueblo, que recibieron regalos "nunca imaginados". La cita tuvo lugar el sábado con una treintena de montañeros de Vetusta que se reencontraron con aquellos niños de entonces. El centenar de personas reunidas contaron con la música del grupo de pandereteras de Somiedo.

Intercambio de regalos

En representación del pueblo tomó la voz Samuel González Coto que agradeció el regreso de los montañeros y también la interlocución del montañero local que medió con los ovetenses. Los de Vetusta obsequiaron al pueblo "con un gran cartel enmarcado en el que se muestran fotos de aquella aventura, relación de escolares y documentos que hacen referencia a la visita de 1961". Por su parte, los vecinos les regalaron un grabado y una pequeña cabana de teito hecha por una artesana local.

Por parte de Vetusta, intervino el presidente del grupo, Julio C. Fernández, que recordó aquella iniciativa, que se estrenó en 1960 con la visita a Bulnes (Cabrales). La vicepresidenta del grupo, Eva M. Pernas, recordó aquel viaje desde Oviedo en autobús y desde Pola de Somiedo en caballo a donde habían bajado los vecinos del pueblo. Allí cargaron los regalos en los caballos e iniciaron el camino "peleando con una buena nevada.

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En el acto, que también contó con el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, se habló de la identidad de Valle de Lago y de la unión vecinal. Un pincheo puso el broche final a este encuentro.