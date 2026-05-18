La espectacular transformación del aula didáctica del castro de Coaña: piezas inéditas, réplicas, un discurso actualizado y nueva imagen

Tres décadas después de su inauguración, el aula didáctica del castro de Coaña, se reinventa y reabre al público con contenidos actualizados, nueva imagen y la incorporación de piezas originales y réplicas de este yacimiento y otros de relevancia en la cultura castreña. "El resultado es digno y cumple con el objetivo de que cuando alguien llegue al castro tenga la posibilidad de entender mejor la ruina", expuso el arqueólogo Ángel Villa, que firma el proyecto museográfico y este lunes realizó una visita guiada a los representantes municipales y regionales del resultado final de casi dos años de trabajo.

La Consejería de Cultura eligió el Día Mundial de los Museos para reabrir un centro encargado de contar a vecinos y visitantes la historia de un yacimiento que es emblema de la cultura castreña. En esta actualización de este espacio inaugurado en 1993 se han invertido 195.000 euros. "El rediseño interior era un reto que se ha conseguido y es una satisfacción enorme ver cómo queda esta aula, que es una extensión del Arqueológico en Coaña", señaló la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que defendió El Castelón o Castrillón de Villacondide como "una pieza fundamental del patrimonio arqueológico asturiano".

En imágenes: El aula didáctica del castro de Coaña se renueva con contenidos más actuales y piezas inéditas /

La dirección de arte ha corrido a cargo del estudio Kajota y su responsable, Karol Herrero, se mostró encantada con el resultado de este "proyecto mágico" en el que ha contado con el ilustrador Iván Cuervo. "Hemos conseguido un equilibrio entre el contenido y los elementos visuales", celebra bajo la atenta mirada de Villa. Este último detalla la incorporación de valiosos elementos como dos piedras de cazoleta, una de ellas inédita, pues se rescató en las últimas excavacaciones del otro gran castro coañés, el de Mohías, y es su primera vez expuesta.

También se puede ver una pieza de cazoleta del propio castro coañés. Descubierta en su día por Antonio García Bellido, estuvo previamente expuesta en el Arqueológico y ahora regresa a casa. A su lado, se exponen dos morteros romanos rescatados de San Martín de Oscos y el yacimiento aurífero de Salave. Entre las joyas que se exponen, además de piezas cerámicas, está la memoria de la primera excavación arqueológica realizada en Coaña, en 1877, bajo la dirección de José María Flórez y González y publicada en 1879. Estos elementos acompañan el discurso actualizado que integra "los avances científicos derivados de décadas de investigación" y en cuya elaboración Villa ha contado con dos aliados, los investigadores del CSIC Almudena Orejas y Francisco Javier Sánchez- Palencia.

En la exposición hay algunas curiosidades como un cuenco de madera que imita a los que usaron los antiguos pobladores del castro y que ha sido elaborado por el torneiro del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Arturo Iglesias. También se muestra una batea de oro que cuenta en su interior con unas pepitas reales recogidas por el bateador Enrique Sanfiz en el arrollo Calleras, de Tineo. Todos estos elementos salpican una sala en la que se cuenta el origen del castro, su descubrimiento y excavación y aspectos de la cultura de sus pobladores, desde su vida cotidiana a su incansable búsqueda de minerales como el oro.

"Un lujo"

"Es una satisfacción total poder encontrar en el aula renovada y ver esas piezas que pertenecían al patrimonio coañés y han vuelto. Es todo un lujo", dijo la alcaldesa de Coaña, Rosana González, que defendió el yacimiento como el principal recurso turístico del concejo y de la comarca. Agradeció la reconversión del espacio, que lleva dos años cerrado al público para afrontar esta modernización, y reclamó más mejoras como medios audiovisuales que complementen la visita y la hagan más atractiva para los más pequeños. También ha solicitado la mejora de la zona exterior junto al aula didáctica, creando una pequeña zona de descanso.

La consejera de Cultura recogió el guante defendiendo el "compromiso total y absoluto" del Principado con los castros, especialmente con Coaña, "el foco que irradia el conocimiento de la cultura castreña en Asturias, por lo que seguir mejorándolo es imprescindible". Señaló que en Coaña se han invertido más de 400.000 euros en el último lustro dentro del Plan de la Cultura Castreña, cuya inversión global para el citado periodo ha sido de 1,6 millones.

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Vanessa Gutiérrez indicó que este año están previstos 60.000 euros más para los castros coañeses y una de las actuaciones previstas es diseñar recorridos alternativos que no solo permitan nuevas vistas, sino lograr la accesibilidad para las personas con problemas de movilidad. Otro de los proyectos en El Castelón es la investigación de sus grandes elementos pétreos "para determinar si se encuentran en su posición original". A partir de este miércoles el aula volverá a estar abierta para los cientos de personas que recorren cada año el espectacular castro de Coaña.