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La fiesta del fútbol adaptado se celebra en Coaña, que volvió a acoger la prueba final de la liga Pelayo Novo

La Federación asturiana da cuenta de una jornada "muy intensa, con la disputa de trece partidos y un festival de lanzamiento de penaltis en el que participaron cinco equipos"

Parte de los participantes con la alcaldesa de Coaña, Rosana González.

Parte de los participantes con la alcaldesa de Coaña, Rosana González. / R. T. C.

T. Cascudo

Jarrio (Coaña)

La cuarta temporada de la competición de fútbol adaptado de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, la Liga+ Pelayo Novo, terminó la temporada este domingo en Coaña con la disputa de la II Copa Castros de Coaña. La cita tomó, por segundo año, el complejo deportivo Los Castros (Jarrio) en el que se reivindicó la importancia del deporte inclusivo.

La Federación da cuenta de una jornada "muy intensa, con la disputa de trece partidos y un festival de lanzamiento de penaltis en el que participaron cinco equipos". La entidad agradece la entrega de la Unión Deportiva Castros que "se volcó en la organización de una jornada que volvió a convertirse en una fiesta del fútbol adaptado".

Los ganadores

En la categoría A+, venció el Dedis Rey Aurelio, que revalida además el trofeo del año pasado. Se impuso al Real Oviedo Genuine, campeones de la temporada regular en su grupo. En la categoría A, el Avilés Stadium, campeón del grupo 2, ganó su partido contra el Real Sporting Genuine. Por último, los campeones del grupo 1 fueron el EFRODiv A, y el premio al Juego Limpio se lo llevó el equipo local de la UD Castros.

Foto del equipo UD Castros con la alcaldesa de Coaña, Rosana González.

Foto del equipo UD Castros con la alcaldesa de Coaña, Rosana González. / R. T. C.

La jornada contó con la alcaldesa de Coaña, Rosana González, y el edil de Deportes coañés, Javier Álvarez, que acompañaron al presidente de la UD Castros, Claudio Carrera, al directivo de la RFFPA, Adolfo García y al presidente de la territorial, José Ramón Cuetos Lobo, en la entrega de premios.

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La Federación felicita a los equipos que han participado en los cuatro eventos de esta temporada y se compromete a trabajar para mejorar la próxima temporada. La Liga+ Pelayo Novo nació para fomentar eel deporte adaptado y lleva el nombre del exfutbolista asturiano Pelayo Novo, que falleció en 2023.

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