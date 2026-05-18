El PP reclama un “trato preferencial” en las cuentas de 2027 para el Suroccidente: “La situación es de extrema gravedad”

El PP llevará a la Junta General una proposición no de ley para reclamar al Gobierno asturiano un "trato preferencial" para el Suroccidente en los presupuestos autonómicos de 2027. La iniciativa, firmada por el portavoz parlamentario popular, Álvaro Queipo Somoano, insta al Principado de Asturias a aplicar una "discriminación positiva" en favor de los concejos de Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo, con el objetivo de reforzar la financiación, priorizar inversiones y mejorar la prestación de servicios básicos en la comarca, especialmente, sanidad, servicios sociales, educación e infraestructuras.

Un planteamiento que el PP defiende para hacer frente "a la situación de abandono sistemático que padecen estos concejos". En este sentido, hacen hincapié en el contexto demográfico del Suroccidente asturiano, que califican de "extrema gravedad", marcado por la pérdida continuada de población, el envejecimiento, la baja natalidad y la debilidad del tejido económico y de servicios.

Añaden, además, que esta zona de Asturias se encuentra dentro de la Zona de Transición Justa del Suroccidente, delimitada por el Estado, precisamente "por su vulnerabilidad derivada del cierre de actividades mineras y energéticas".

Los populares recuerdan en su proposición el "malogrado" Plan Especial para los concejos del Suroccidente puesto en marcha por el Gobierno regional con el objetivo de reactivar la comarca. Recuerdan que se presentó con una inversión de 253 millones de euros, pero critican que "carecía de medidas concretas y de una voluntad presupuestaria suficiente", por lo que insisten en que "se trató de un plan anunciado, pero ni plenamente eficaz ni traducido en resultados tangibles".

"Las grandes expectativas generadas por la aprobación del Plan Especial para los concejos del Suroccidente, concebido para frenar la despoblación y reactivar económicamente la comarca, nunca llegaron a materializarse en hechos palpables, quedando todo en el papel", especifican, algo que temen que se repita con la Ley de Impulso Demográfico.

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Por ello, señalan que "no bastan ya las declaraciones de intenciones ni los planteamientos genéricos" y defienden la necesidad de aplicar "una discriminación positiva real" que sea sostenida en el tiempo y esté sometida a evaluación, con el objetivo de frenar "el declive demográfico del Suroccidente asturiano".