Puerto de Vega vuelve a abrir las puertas de su memoria marinera con un Museo Historias del Mar renovado y más digital

El Museo Historias del Mar de Puerto de Vega volvió hoy a abrir sus puertas después de permanecer cerrado desde el pasado mes de noviembre para afrontar una remodelación integral orientada a actualizar, ampliar y digitalizar sus contenidos. La actuación, presupuestada en 146.550 euros y adjudicada a la empresa Proa Sur S. L., se centró en la renovación del equipamiento expositivo y en la incorporación de nuevos recursos para poner en valor el patrimonio cultural, marinero y marítimo del concejo.

La reinauguración permitió presentar un espacio más moderno, accesible y visual, pero concebido con la voluntad de mantener intacta la "memoria colectiva" que da sentido al museo. La intervención, según se desprendido de las palabras de la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, buscó actualizar el discurso expositivo, ampliar los contenidos disponibles para el visitante y reforzar la capacidad del centro para divulgar la historia marinera de Puerto de Vega.

En el acto inaugural, la regidora destacó que el museo conserva historias que "nadie puede contar mejor" que quienes las llevan "trabadas en la memoria y en las manos". Subrayó también el valor de las imágenes que forman parte del recorrido, fotografías que no solo muestran el pasado, sino que, según señaló, "nos miran directamente y nos recuerdan quienes somos".

En ese sentido, incidió en que muchas familias de Puerto de Vega podrán reconocerse en el museo a través de sus padres, abuelos y vecinos, lo que convierte el espacio en un lugar "profundamente nuestro".

En imágenes: el nuevo 'aura' del Museo Historias del Mar de Puerto de Vega / A. M. S.

La regidora puso en valor los trabajos de ampliación, renovación expositiva, digitalización y visibilización acometidos en el centro, financiados a través de los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Gracias a esta inversión, afirmó, Puerto de Vega cuenta ahora con "un museo más moderno, más accesible y adaptado a las nuevas formas de acercarse a la cultura y al patrimonio, pero sin perder nunca su alma". No faltan en el nuevo material imágenes en movimiento (gracias a la inteligencia artificial) de oficios olvidados y personas desaparecidas.

"Modernizar no significa olvidar"

Durante su intervención, la alcaladesa señaló con orgullo que el museo recibió este año el reconocimiento como Centro Azul, concedido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). El distintivo reconoce a los espacios que promueven el conocimiento y el respeto por el entorno marino y costero, así como los valores de sostenibilidad, educación y conservación. "Modernizar no significa olvidar", defendió, sino encontrar nuevas formas de seguir transmitiendo la historia a las generaciones más jóvenes.

En representación de la Fundación Tierras de Navia-Porcía, intervino Inés García, quien definió el museo como "algo más que un equipamiento turístico". A su juicio, se trata de un espacio que conserva y enseña la memoria marinera de Puerto de Vega y de la costa occidental asturiana, a través de contenidos vinculados con la pesca, la actividad conservera, el comercio marítimo, la tradición ballenera y la estrecha relación de la localidad con el mar.

Estos recursos son, según García, "fundamentales" para el desarrollo turístico de la comarca, en un contexto en el que el visitante busca experiencias auténticas y lugares capaces de contar historias reales. La reinauguración, añadió, no supone únicamente la mejora de un recurso turístico, sino también una apuesta por reforzar la oferta cultural comarcal y construir un destino más completo y atractivo durante todo el año.

La intervención final y más emotiva corrió a cargo de Begoña Méndez, guía del museo, que trasladó una valoración especialmente personal de la reforma. Tras cinco meses de obras, aseguró que el resultado es "altamente gratificante y significativo", con un museo más visual, impactante y atractivo para quienes lo visiten. Explicó que una de sus mayores satisfacciones será escuchar a los visitantes reconocer el nuevo aspecto del espacio o emoionarse al recordar a familiares ligados a la mar.

Agradecimiento a las personas que colaboran y donan objetos

Begoña Méndez reivindicó también el papel vivo de los museos como lugares de encuentro, memoria compartida y transmisión oral. Recordó que las visitas guiadas se enriquecen cuando los propios visitantes aportan historias, anécdotas o experiencias relacionadas con los oficios representados. "Tener amigos en los museos es un lujo", dijo, en referencia a las personas que colaboran, donan piezas o mantienen una relación continuada con el centro.

La guía aprovechó la reinauguración para mencionar nuevas donaciones vinculadas al mundo marítimo, entre ellas piezas elaboradas por un capitán retirado de la marina mercante de Gijón y una máquina alternativa de vapor asociada a la enseñanza náutica. También recordó la aportación de otros vecinos y colaboradores que han contribuido a enriquecer los fondos del museo con objetos, fotografías, testimonios y recuerdos.

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El acto se cerró con la intervención del coro "Las Almenas", que cantó dos piezas marineras, y con una visita a los espacios remodelados.