Castropol "florece" con una intensa programación para el Corpus Christi, el primer fin de semana de junio
El día de la festividad, el domingo 7 de junio, se complementa el sábado con un programa a base de talleres, música y una feria en el parque Vicente Loriente
Castropol calienta motores para el Corpus Christi, previsto para el domingo 7 de junio, y acaba de lanzar un programa complementario para llenar de vida la villa desde el sábado 6 de junio. Bajo el nombre de "Castropol Florece", el concejo organiza por segundo año consecutivo una intensa jornada de actividades que servirá de antesala al gran domingo de las alfombras florales, concentrando la acción en el parque Vicente Loriente y la Casa de Cultura con propuestas para todas las edades.
La programación arrancará oficialmente a las once y media de la mañana en el parque Vicente Loriente con la inauguración de la feria. A esa misma hora se abrirá en la Casa de Cultura la exposición de plantas medicinales, que se podrá visitar durante todo el día. El primer taller de la jornada llegará a las doce del mediodía en la propia Casa de Cultura, donde grandes y pequeños podrán elaborar marcapáginas botánicos, con la condición de que los menores de doce años acudan acompañados de un adulto. Media hora más tarde, a las doce y media, el parque acogerá una actividad de pintacaras floral de la mano de Lucía Danceo. Para cerrar la mañana con el mejor ambiente festivo, el quiosco de la música será el escenario de una sesión vermú con la música en directo de The Goodmen, que se prolongará desde la una hasta las tres de la tarde.
Tarde artesana
La actividad se retomará a las cinco de la tarde en el parque con el espectáculo infantil "Biblioteca ambulante en la Yurta Nomad de Cuentos de Maleta". Media hora después, a las cinco y media, los adultos tendrán su propio espacio en el parque con un taller floral impartido por Amar de Flores, una cita que ofrece veinte plazas que se cubrirán por riguroso orden de llegada. A las seis y media de la tarde, la Casa de Cultura acogerá el último taller del sábado, centrado en la elaboración de mini jabones botánicos para todos los públicos.
El cierre del programa del sábado tendrá un carácter muy especial a las siete y media de la tarde, momento en el que comenzará la visita guiada por las alfombras florales de Castropol a cargo de Ana García González, con salida desde el quiosco de la Música. Al atardecer del día antes del Corpus es cuando los artistas florales de Castropol se echan a la calle para comenzar a elaborar los mantos. Este trabajo, de meses de preparativos, se prolonga durante varias horas y es todo un espectáculo.
Además de los horarios fijados, el Club de Mar de Castropol instalará un puesto de comida y bebida en el parque para el disfrute de los asistentes durante todo el fin de semana, mientras que la Casa de Cultura ofrecerá la proyección continua del documental dedicado al mundo de las plantas medicinales.
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