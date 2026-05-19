Cuatro artistas toman las aulas del instituto Elisa y Luis Villamil para enseñar que el arte "no es solo lo que se expone en las galerías"

"Me parece muy interesante que la gente joven vea que arte no es solo lo que se expone en las grandes galerías y que hay gente de la zona que se dedica a ello y que es un trabajo como otro cualquiera". Lo cuenta el creador luarqués Arturo Verano, que estudió electromecánica de vehículos, trabajó como topógrafo y acabó montando su propio estudio creativo en Valdés, con proyectos que van desde la aerografía al mural. Con un aerógrafo se plantó en el instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo para impartir un taller de creación de camisetas. Compartió espacio en las aulas con el creador de androides "Sátrapa" y los músicos Pablo Canalís y Pipo Prendes y los cuatro protagonizaron el Encuentro con Artistas del XVIII Foro Comunicación y Escuela.

Arturo Verano es un ejemplo también de que es posible reinventarse y recomienda a los estudiantes "que si tienen un objetivo, luchen por ello, sabiendo que nada se consigue gratis, que hay que echarle horas y que el éxito no viene del cielo, es fruto de empeño y horas". Su segundo consejo es que no abandonen el pueblo, porque, cuenta, es posible hacer lo que te gusta desde la zona rural y con mucha más calidad de vida: "Yo estoy encantado de vivir en Luarca".

Robots y pinturas para aliviar el dolor

Otra historia de reinvención es la de "Sátrapa". Es el pseudónimo de un fotoperiodista gallego que vivió un traumático despido a los 55 años. De ese "drama personal" surgió una oportunidad. "Empecé a pintar para aliviarme y ahí apareció una nueva vida distinta", cuenta. Primero pintó y después se inventó un mundo imaginario en el que un amigo marciano "Sátrapa" toma su cuerpo para crear androides, unos robots con tintes de ciencia ficción y sátira. "Cuando se me acabó el paro tenía la casa llena de robots y un amigo me dijo que tenía que hacer algo con ello", relata.

No se imaginaba "Sátrapa" el éxito de unas creaciones que ha vendido a medio mundo y con precios de hasta 2.800 euros. "Hice 649 rotobs y llevo 615 vendidos", cuenta este creador nacido en Buenos Aires y afincado en Santiago de Compostela. No obstante la comarca del Eo no le es ajena, pues su suegra vive en Ribadeo y muchas de las piezas de sus robots fueron adquiridas en mercados y tiendas de Vegadeo. "Yo no vengo a aconsejar, vengo a enseñar, pero les he dicho a los estudiantes que a los 15 años sientes que te vas a comer el mundo, pero luego el mundo te puede comer a ti", apunta este hombre que prefiere no dar su nombre.

El músico Pablo Canalís lleva muchos años recorriendo centros educativos y enseñando a los jóvenes instrumentos de los cinco continentes, también las posibilidades infinitas de crear sonido reutilizando elementos. Llenó el salón de actos de música en una charla amena que conquistó a los estudiantes. "Busco soprender y enseñarles instrumentos. Llevo trece años haciendo esto, es mi vida", relata este ovetense afincado en Otur (Valdés).

Noticias relacionadas

Por su parte, el candasín Pipo Prendes respondió a las preguntas de los estudiantes y acabó sorprendiéndoles con algunas de sus canciones que son, dijo, "música intemporal, que no pasa de moda". "Me parece fantástica esta iniciativa del Foro, me hace mucha ilusión participar", señaló el músico, que se confesó "como un flan" antes de someterse al interrogatorio de los alumnos veigueños.