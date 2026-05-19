Primer paso para llevar la autovía hasta Tineo: el Principado licita la revisión de la documentación técnica elaborada hace casi 20 años
El contrato del estudio sale a licitación por 184.307 euros y el Gobierno regional insta al ministerio a culminar la A-63, como “eje clave” para el Suroccidente
La actualización del estudio informativo y ambiental para dar continuidad a la autovía de La Espina (Salas) a Tineo ha salido a licitación por 184.307 euros. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a concurso este contrato, que consta de un plazo de ejecución de nueve meses y que servirá para actualizar la documentación técnica elaborada hace casi dos décadas sobre este tramo, que daría continuidad a la autovía A-63 hacia el Suroccidente asturiano.
"Este trabajo permitirá completar de manera definitiva ambos documentos y avanzar en la tramitación técnica y administrativa necesaria para impulsar esta infraestructura, estratégica para el Suroccidente asturiano", subraya el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que insiste en que este trámite es necesario para adaptar "la documentación técnica elaborada hace casi dos décadas a la normativa vigente y a la realidad actual del territorio, incorporando además todos los estudios y análisis necesarios para completar el procedimiento informativo y ambiental del tramo".
Se prevé que el trabajo incluya distintas alternativas de trazado según criterios de funcionalidad, integración territorial, seguridad y viabilidad económica, además de completar toda la tramitación ambiental exigida.
Asimismo, desde la Consejería de Movilidad se detalla que aportará un estudio actualizado de tráfico y demanda, análisis de coste-beneficio y una primera aproximación geológica y geotécnica para anticipar posibles condicionantes constructivos y garantizar la viabilidad de la obra.
La previsión con la que trabaja el Gobierno del Principado de Asturias es licitar el proyecto de ejecución en 2027. Además, el Ejecutivo regional reitera su "compromiso de asumir la licitación y ejecución de este tramo en el caso de que no se produzcan avances por parte del Ministerio de Transportes".
Finalización del tramo a Salas
Precisamente, Alejandro Calvo asegura que desde el Principado han instado al ministerio a finalizar las obras del talud de Casazorrina, que sufrió un gran argayo en abril de 2021, y cuya finalización es clave para abrir el tramo Cornellana-Salas de la A-63, que el Principado exige que se complete este mismo año.
El Ejecutivo considera "imprescindible culminar en este ejercicio esta obra estratégica para la movilidad y la seguridad vial en el Suroccidente de Asturias" y reclama al Gobierno central un "compromiso firme" que permita terminarla.
En este sentido, también insisten en la reclamación de la ejecución del segundo carril entre El Regueirón y La Espina, "una medida prioritaria para garantizar la continuidad de la autovía hasta Tineo y culminar la A-63, un eje fundamental para la cohesión territorial y el desarrollo económico del Suroccidente asturiano", destacan.
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