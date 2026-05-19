Tapia celebra los buenos datos de su área de autocaravanas tras el proceso de automatización: en un año ha conseguido casi 7.000 visitas y 31.600 euros de recaudación

El Ayuntamiento de Tapia implantó en abril del año pasado un sistema automático para la gestión del área de autocaravanas, una de las más demandadas del Occidente. Un año después hace un balance positivo de la modernización de este espacio, que cuenta con 59 plazas: ha registrado 6.950 pernoctaciones y una recaudación pública que supera los 31.600 euros.

La automatización, a través de la aplicación TripStop, permite disponer de multitud de datos sobre el uso del espacio. Por ejemplo, se sabe que "la duración media de la estancia se ha situado en 1,69 noches por vehículo, siendo la pernocta de una sola noche la opción mayoritaria (2.601 estancias)". A juicio del Gobierno local este "dinamismo permite un flujo constante de nuevos visitantes que consumen en la localidad sin generar saturación en el espacio público".

Más demanda los fines de semana

Por otro lado, el Consistorio explica que "la ocupación se ha mantenido estable, con una media diaria de 19 parcelas a lo largo de todo el año, alcanzando sus picos de afluencia durante los fines de semana (con más de 25 parcelas ocupadas de media los sábados), lo que confirma el atractivo de Tapia de Casariego más allá de la temporada estival".

El Gobierno local también considera un "hito" la atracción de turismo internacional, si bien el visitante nacional sigue siendo mayoritario con un 74,2% de total. Entre los extranjeros "destaca especialmente la afluencia de autocaravanistas de Alemania (8,1%), Francia (4,4%), Reino Unido (4,2%), Italia (1,9%) y Suiza (1,7%)". En total, añaden los datos facilitados por el Consistorio, "el área ha recibido viajeros de hasta 36 nacionalidades diferentes, incluyendo visitantes de lugares tan lejanos como Australia, Canadá o Nueva Zelanda".

"Este flujo constante de turismo internacional, con alta propensión a viajar fuera de los meses de verano, se traduce en un beneficio directo para el comercio de proximidad, la hostelería y los servicios locales, consolidando al autocaravanismo como un motor de desarrollo económico durante todo el año", subraya el equipo de gobierno.

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El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, opina que esta modernización "ha supuesto un antes y un después en la ordenación del espacio". En este sentido, señala que la reserva y el pago automático evita incidencias y permite a los usuarios tener la seguridad de saber si hay plazas disponibles o no. "Los viajeros llegan ahora con la certeza de disponibilidad de plaza, mientras que el Ayuntamiento dispone de un control preciso y en tiempo real del aforo", añade el primer edil, que hace un balance muy positivo.