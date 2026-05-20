Adjudicado en 43.862 euros la redacción del proyecto de construcción de la variante de la villa de Taramundi

Nuevo paso en el plan de Taramundi para disponer de una circunvalación exterior que saque el tráfico pesado del centro de la capital del concejo. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 43.862 euros la redacción del proyecto de construcción de este ansiado vial. Se hará cargo de los trabajos la empresa Integra Ingeniería S.L.

"Estamos contentos con la adjudicación porque además es una empresa solvente y con experiencia. Para Taramundi es una buena noticia este avance porque se trata de un proyecto muy importante y necesario. Tener el tráfico por el centro es un peligro, sobre todo en temporada alta", señala el alcalde, César Villabrille. Es especialmente delicado el paso por delante del Ayuntamiento, donde la vía se estrecha en una zona de curva.

Lo ideal, señala el primer edil, es dejar peatonalizar todo el centro, permitiendo el paso de vehículos en el caso de los negocios y los residentes. "Tendríamos un centro más amigable y seguro para los vecinos y los visitantes", apunta el alcalde.

300 metros

El nuevo trazado, de unos 300 metros de longitud, conectará la carretera AS-21, de Vegadeo a Taramundi, con el camino de Fonfría. El inicio de la vía se situará antes del hotel de La Rectoral "para aprovechar el ensanchamiento existente en la zona donde se encuentra un lavadero y el acceso a un camino municipal". El proyecto incluye la mejora del camino de Fonfría hasta la avenida de Galicia, así como la construcción de una glorieta para volver a enlazar con la AS-21.

Movilidad explica que la idea es que el ancho de la calzada sea de seis a siete metros y los carriles midan tres metros en cada sentido, además de contar con un margen adicional de medio metro en las curvas.

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"Esta medida forma parte del programa de obras cooperables que el Gobierno de Asturias desarrolla junto a los ayuntamientos para mejorar y conservar infraestructuras de competencia municipal en concejos de menos de 20.000 habitantes", señala el Principado. El Ayuntamiento confía en que el proyecto esté listo este año y su ejecución pueda entrar en los próximos presupuestos regionales.