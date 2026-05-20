Allande solicita ampliar en nueve plazas más su Centro Rural de Apoyo Diurno: "Es un recurso fundamental para la atención de las personas mayores"

El Ayuntamiento de Allande ha solicitado a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la ampliación del número de plazas del Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de Pola de Allande, con el objetivo de reforzar la atención a las personas mayores del concejo y responder a la demanda existente.

La propuesta municipal plantea aumentar la capacidad del centro desde las 12 plazas actuales hasta un total de 21 usuarios, incorporando así 9 plazas adicionales. Desde el Ayuntamiento consideran que esta ampliación resulta necesaria ante la existencia de lista de espera y teniendo en cuenta "el buen estado y la capacidad de las instalaciones", que califican como "un recurso fundamental para la atención, el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de Allande".

El consistorio sostiene además que la ampliación permitiría cubrir la importante demanda existente y asegura contar con evidencias de que las nuevas plazas se ocuparían plenamente.

El Ayuntamiento considera que realiza la petición en un momento especialmente adecuado, ya que actualmente está trabajando en una nueva licitación del servicio del CRAD de Pola de Allande. En caso de autorizarse el incremento de plazas, el nuevo pliego incorporaría el contrato de un tercer auxiliar a tiempo completo para garantizar una atención adecuada a los usuarios.

En la actualidad, la plantilla de la empresa adjudicataria está formada por dos auxiliares a jornada completa, una cocinera a media jornada y una limpiadora con seis horas semanales.

El Ayuntamiento de Allande destaca también los servicios complementarios que se ofrecen en el centro, entre los que figura la atención de podología, así como actividades semanales de fisioterapia, animación sociocultural, telecentro y taller de lectura.

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Además, Cruz Roja desarrolla periódicamente talleres de autocuidado y otras entidades, como Fademur, imparten actividades relacionadas con el envejecimiento saludable, además de desarrollarse encuentros intergeneracionales a lo largo del año.