La Casa de Cultura de Tineo se llena de creatividad y cine esta semana

Tineo disfrutará estos días de una agenda cultural pensada tanto para el público infantil como para el adulto, con propuestas de arte y cine.

La primera de las actividades tendrá lugar este miércoles 20 de mayo, a las 18.00 horas, en la Biblioteca Pública de Tineo, que acogerá un taller de ilustración infantil impartido por la artista Eva Rami. La ilustradora cuenta con una destacada trayectoria profesional y ha sido reconocida con dos medallas de Oro en los International Latino Book Awards de Los Ángeles (California). Además, es presidenta de APIAST, la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias.

La actividad está recomendada para niños y niñas de entre 3 y 9 años y busca acercar el mundo de la ilustración y la creatividad a los más pequeños a través de una propuesta participativa.

Por otro lado, el jueves 21 de mayo, a las 17.30 horas, la Casa de Cultura de Tineo será escenario de una nueva cita del ciclo trimestral de la Cinemateca Ambulante con la proyección de “Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos”.

La sesión conmemora el décimo aniversario de Laboral Cinemateca y de su catálogo de distribución de cortometrajes asturianos, Laboral Cinemateca Cortos, que durante esta década ha llevado el talento audiovisual asturiano a numerosos certámenes y espacios nacionales e internacionales.

La selección especial reúne algunas de las obras más premiadas y reconocidas de estos diez años, en un recorrido por algunas de las propuestas más destacadas y contemporáneas del cine asturiano en formato corto.

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La entrada a la proyección será libre hasta completar el aforo.