La comarca Oscos-Eo y su reto pendiente: "Tenemos que dejar de trabajar de manera individualizada y empezar a ser destino"

El sector turístico de Oscos-Eo está de acuerdo con la realidad mostrada por el "Diagnóstico previo y análisis del potencial turístico de Oscos-Eo", una iniciativa contratada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca y cuyos resultados se presentaron hace unos días. El informe destaca la autenticidad del destino y su potencial ligado a la naturaleza, pero alerta sobre la urgencia de que los emprendedores se unan para vender un producto conjunto y cubrir carencias de la oferta como la escasez de oferta de turismo activo. "Hemos trabajado de manera muy individualista y lo importante es ser destino", resume Yolanda Alzu, la responsable del complejo de agroturismo santirseño "Amaído", una de las referencias de la zona.

"Yo estoy en San Tirso y es un concejo que se ve en un día y a mi lo que me interesa es que la gente se quede en mi negocio el máximo de días y para eso tenemos que ofrecer un conjunto", señala Alzu, que cree que el trabajo realizado en las últimas semanas ha evidenciado el potencial y confía en que se haya generado el clima para fomentar esa unión tan necesaria. "He visto gente con ganas, buen rollo, ha habido buen feeling entre todos. Las formaciones nos han servido para ver que se están haciendo cosas bien, pero nos falta que nos vean y para eso necesitamos unirnos y trabajar juntos. Vamos a atraer al turista, dejarle que elija donde alojarse y enseñarle todo, seguro que repite", resume.

"Remar juntos"

Por su parte Olga Busom, fundadora de Artesanamente en Santa Eulalia de Oscos, también se ha quedado con buen sabor de boca tras este proyecto de análisis. Solo lamenta que no participara más gente. "Nos ha servido para darnos cuenta de que hay muchas cosas que estamos haciendo bien y que tenemos potencial y recursos, pero no estamos remando juntos y eso es frustrante", señala.

"Ahora tenemos un antes y sabemos los resultados del trabajo. Hay ilusión y ganas de afrontar esa segunda parte. Estamos en ese momento de decidir quién queremos que venga y proyectar nuestra imagen de destino. No nos interesa que venga mucha gente, sino gente que valore el territorio", apunta Busom, que apuesta por el denominado turismo regenerativo donde los visitantes funcionan como agentes de cambio en los lugares que conocen.

Por su parte, la herrera de Mazonovo Paz Prieto también aplaude el proceso realizado. Ella advierte la necesidad de atraer al turismo internacional: "Aquí sigue dando miedo por el idioma". Sabe bien, y lo subraya el informe, el enorme potencial del territorio en torno a la cultura del hierro y también subraya la "gran desconexión que sigue existiendo entre la costa y la montaña. "Debemos unirnos y darle a la creatividad. Espero que lo que hemos logrado no se enfríe y se fije pronto una fecha para seguir trabajando", apunta.

Muchas trabas

Rocío Martínez es la responsable de Fabeo, que combina el cultivo de fabas con el turismo rural en Abres (Vegadeo). Considera que falta más oferta en cuanto a restauración y también lamenta las trabas burocráticas a la hora de ofrecer productos nuevos. Pone como ejemplo su intención de ofrecer visitas guiadas a su finca incluyendo una pequeña degustación de una fabada. "Nos ponen un montón de trabas como que debemos tener una cocina industrial", indica.

"El turismo rural está muy bonito, pero desde el despacho de una ciudad no se entiende y en este caso no sabemos muy bien a dónde acudir para encontrar soluciones", precisa, consciente además de que el turista demanda experiencias complementarias a la estancia en Oscos-Eo. Con todo, tiene claro que "la zona tiene mucho potencial y debemos dejar de ir cada uno por su lado y aprovecharlo".

"Autenticidad"

El informe destaca la autenticidad y el sello de la Reserva de la Biosfera como los grandes baluartes del territorio, aunque advierte sobre la necesidad urgente de combatir la concentración de visitas en verano y la proliferación del excursionismo de corta estancia.

El análisis estratégico sitúa los recursos ambientales y culturales de Oscos-Eo como su mayor ventaja competitiva. La comarca destaca por una excelente conservación del paisaje, idónea para el auge del ecoturismo y el denominado slow tourism, reforzada por el paraguas internacional de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón. Asimismo, el territorio cuenta con una planta de alojamientos rurales de notable calidad media y un patrimonio etnográfico e industrial vivo que constituye un reclamo de primer orden. Además, añade el informe, la combinación única de costa y montaña en un espacio tan próximo dota a la zona de una singularidad geográfica muy valorada por el visitante.

Estacionalidad y falta de producto estructurado

Por el contrario, el principal obstáculo es la marcada estacionalidad, con un volumen de visitas concentrado casi exclusivamente en los meses estivales y periodos vacacionales. Existe, además, una elevada presencia de excursionistas de día que pernoctan en localidades limítrofes como Ribadeo, lo que reduce el gasto medio en el destino. A esto se suma un tejido empresarial fragmentado, la escasez de empresas de actividades guiadas o de turismo activo, y una promoción digital dispersa que resta visibilidad global a la marca comarcal.

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Las conclusiones del informe determinan que el reto de la comarca de Oscos-Eo no radica en la falta de atractivos, sino en la dificultad para empaquetar de forma integrada su oferta. El diagnóstico subraya que, para garantizar la sostenibilidad económica y ayudar a la fijación de población rural, resulta indispensable transformar los recursos aislados en experiencias turísticas comercializables, mejorando la cooperación intermunicipal y la digitalización del sector.