Illano declara tres días de luto oficial por la muerte del teniente de alcalde Arsenio Álvarez: "Era amigo de todo el mundo"
El concejal socialista, trabajador del Serida jubilado, será despedido este miércoles en la iglesia de Nuestra Señora de Pastur
El Ayuntamiento de Illano ha declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Arsenio Álvarez Pérez, teniente de alcalde del municipio, que falleció el martes en su domicilio, a los 71 años. "Siempre fue una persona muy querida, amigo de todo el mundo y muy trabajador", recuerda el alcalde, Iván Rodríguez. El concejal será despedido este miércoles en la iglesia de Nuestra Señora de Pastur.
Cuenta el alcalde, que el fallecido, que deja viuda, fue su gran apoyo en su primer mandato de gobierno. Había sido concejal hace años y lo convenció para regresar en las listas socialistas, donde ocupó el puesto número tres. El PSOE logró en 2023 cuatro de los seis concejales de la corporación, por lo que gobierna con mayoría absoluta. "Fue mi gran apoyo y se implicó a tope", señala, afectado, el primer edil. Se deshace en halagos hacia su compañero, que no pudo superar el cáncer que padecía desde hace meses.
Arsenio Álvarez fue minero en su juventud y acabó jubilándose como trabajador del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida). En concreto, trabajó en la finca experimental que el Serida tiene en el concejo de Illano. Natural de la localidad de Vilar de Pastur, será despedido en un funeral de cuerpo presente en la popular ermita de Pastur.
Banderas a media asta
El bando emitido por el Ayuntamiento declara luto oficial desde la medianoche del martes al miércoles y hasta las 23.59 horas del viernes, día 22. Las banderas ondearán a media asta en señal de condolencia y solidaridad de la entidad local y el vecindario hacia la familia de Arsenio Pérez.
"Como testimonio del dolor del Ayuntamiento de Illano ante el fallecimiento de Don Arsenio Álvarez Pérez, teniente de alcalde de este Ayuntamiento, quiere expresar y compartir su dolor y su recuerdo, así como transmitir humilde pero sentidamente a sus familiares y allegados nuestra gran tristeza y nuestro aliento en estos días difíciles", señala la resolución.
Y añade el bando: "En nombre de todos los miembros de la Corporación Local del Ayuntamiento de Illano deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Arsenio por su dedicación, compromiso y trabajo durante todos estos años, contribuyendo de manera ejemplar a la mejora de la vida de los vecinos y vecinas de este concejo".
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