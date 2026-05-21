Impresionante despliegue de efectivos de seguridad y emergencias en Vegadeo: "Concienciar a los jóvenes de la importancia de los servicios públicos es fundamental"

Alrededor de seiscientos escolares de toda la comarca Oscos-Eo se dieron cita este jueves en Vegadeo para ver de cerca cómo trabajan los cuerpos de seguridad y emergencias. El gran simulacro de emergencias formó parte del programa del XVIII Foro Comunicación y Escuela y se organizó con un objetivo principal: "Se trata de que los estudiantes vean los servicios de los que disponemos los ciudadanos. Concienciar a los jóvenes de la importancia de los servicios públicos es fundamental".

El coordinador del Foro, el docente Luis Felipe Fernández, resume así una actividad que contó con la colaboración de la Guardia Civil, Bomberos de Asturias, SAMU, Transinsa, Protección Civil y la Policía Local. Hubo dos simulacros en la explanada del ferial y, a continuación, dentro del recinto, se mostraron los materiales y medios de las especialidades participantes. Llamaron mucho la atención los drones y el fusil inhibidor que posee el equipo PEGASO de la Guardia Civil y que sirve para derribar o tomar el control de este tipo de aparatos cuando carecen de permiso de vuelo.

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La jornada comenzó con un simulacro de un accidente de tráfico, en concreto, la colisión entre un minibús cargado de alumnos y un turismo, lo que provocó trece víctimas de diferente consideración. En este caso, los niños pudieron ver en tiempo real cómo se gestiona una emergencia empezando por la llamada de socorro, realizada en este caso por el alcalde de Vegadeo, César Álvarez.

"Afrontarlo mejor si te toca vivirlo"

Los alumnos del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, tuvieron un papel protagonista, al interpretar a los heridos del autobús escolar. "Está bien, es algo que sirve para visibilizar cómo puede ser un momento así y afrontarlo mejor si te toca vivirlo", cuenta Samuel Alonso, de 17 años y vecino de Santa Eulalia de Oscos. Junto a él, cuenta la castropolense Claudia López, que "impresiona" ver de cerca todo el operativo. "Es algo que nunca hicimos y creo que sirve para saber cómo actuar", añade Adrián Villamil. Los tres interpretaron, con maquillaje incluido simulando las heridas, a los alumnos víctimas de la colisión.

Al docente Noé Álvarez le tocó ponerse en la piel del conductor del autobús. "Está bien que los chavales lo vean y sepan cómo funcionan las emergencias y para los equipos es una forma de entrenar", relata tras la experiencia. Los "actores" a bordo del autobús lo pasaron mal también por la sofocante jornada que vivió Vegadeo este jueves. La parte más espectacular fue el rescate de las dos personas que viajaban en el turismo que colisionó con el autobús. Uno de ellos resultó atrapado por una pierna y el acompañante quedó inconsiente. Los bomberos tuvieron que cortar el vehículo para proceder a la excarcelación de los heridos y su traslado.

Vocaciones

A David Fernández, coordinador de la UVI móvil de Jarrio, le tocó coordinar el dispositivo médico. "Para el SAMU es importante poner a prueba los procedimientos en accidentes de múltiples víctimas", relata, al tiempo que da cuenta del papel destacado que tiene en estos sucesos la figura del centro coordinador. "Veo importante que los jóvenes conozcan y se familiaricen con cómo trabajan los diferentes cuerpos y cómo se coordinan, pues en la vida real la actuación sería igual", señala el profesional, que opina que actividades como esta también sirven para despertar vocaciones entre los estudiantes.

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Tras la recreación del accidente de tráfico, tocó el turno de la Guardia Civil que recreó una situación en la que un perro localizó un explosivo y los efectivos del Grupo de Desactivación de Explosivos y Defensa (Gedex) se ocuparon de su desactivación. Una treintena de efectivos de las diferentes especialidades de la Guardia Civil participaron en esta cita. "Es importante para concienciar a los chavales y que conozcan cómo funciona un operativo y con qué especialidades contamos los diferentes efectivos", señaló el capitán de la compañía de Luarca, Carlos Bello.