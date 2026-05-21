Otea impulsa la creación de una junta local en la comarca Oscos-Eo para fortalecer el sector turístico
El colectivo, que apuesta por crear "un frente común para defender los intereses del sector", cuenta con veintisiete asociados en el territorio
La patronal turística Otea quiere crear una junta local en la comarca Oscos-Eo, un territorio en el que cuenta con veintisiete asociados. Es la razón por la que convocó una reunión en Vegadeo para informar de la labor que desarrollan y las ventajas de pertenecer a una entidad "pilar fundamental" del sector turístico en Asturias.
"Venimos a contar lo que hace Otea y cómo puede ayudar a los hosteleros", señaló el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, que estuvo acompañado de Pablo Grande y Julio José Esbri. Subrayó Corral la fortaleza de la entidad para contribuir a dinamizar el terrritorio, así como colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas. "Es importante crear un frente común para defender los intereses del sector", señaló.
Otea se reunió primero con hosteleros de la comarca que trasladaron como principal preocupación el problema de la falta de personal. "Es un problema acuciante que se extiende por todo el territorio y que nos preocupa desde hace tiempo", señaló Corral, que también habló a los profesionales del éxito rotundo en la gestión de las ayudas públicas a la eficiencia energética en el sector turístico. El vicepresidente anunció que hay una próxima convocatoria sobre la mesa por parte del Ministerio de Industria con un montante de 15 millones de euros.
Tras la reunión con el sector, los representantes de Otea mantuvieron un encuentro con representantes municipales. En concreto, estuvieron representandos los concejos de Vegadeo, Castropol, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi y San Tirso de Abres. El alcalde veigueño, César Álvarez, considera importante que el tejido empresarial coja las riendas para generar actividad en la comarca.
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