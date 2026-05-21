Susto en la senda del ferrocarril de San Tirso de Abres: se desprende una piedra de uno de los túneles, que se ha cortado hasta que sea revisado por los técnicos

La senda verde del ferrocarril, principal atractivo turístico de San Tirso de Abres, permanece cortada a la mitad de su recorrido en el concejo santirseño tras registrarse, a mediodía de este jueves, el desprendimiento de una piedra en uno de los túneles. Aunque todo apunta a una incidencia puntual, el Ayuntamiento ha decidido cerrar el paso en este punto hasta que sea revisado por un equipo técnico del Principado.

El teniente alcalde Juan Carlos Parapar cuenta que recibieron el aviso por parte de unos senderistas y que inicialmente parecía algo más grave: "Nos llamaron diciendo que se había desplomado el techo de un túnel y cuando fuimos a mirar nos dimos cuenta de que se cayó una piedra. No obstante, decidimos cerrarlo por prevención hasta que este viernes vengan los técnicos a evaluarlo".

El túnel de Piago Longo donde se registró la incidencia está ubicado más o menos a mitad del trayecto santirseño de la ruta. Así que cualquier visitante que se acerque durante las horas de corte deberá dar la vuelta en este punto, ya que está cortado tanto desde Asturias como desde Galicia.

Cuenta Parapar que precisamente este túnel es el único que todavía no tiene iluminación. Acaba de concluir la obra de renovación de la iluminación de todos los túneles, sin embargo, la vegetación de esta zona impide que llegue carguen los paneles solares que dan suministro eléctrico. "Queda pendiente el corte de algún árbol para que pueda funcionar el sistema", señala Parapar.

Obras de mejora

El paquete de actuaciones realizado en la senda tuvo como obra estrella la construcción de un paso a nivel bajo el puente de la nacional 640. Precisamente la actuación fue inaugurada hace unos días por la viceconsejera Gimena Llamedo. El plan de mejora de la senda contó con un presupuesto global de 165.494,66 euros, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca Oscos-Eo.

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Junto al paso a nivel se renovó la iluminación de los seis túneles y se restauraron dos recursos etnográficos de la senda como son la fuente O Cairo y una antigua caseta-carbonera, que presentaba riesgo de derrumbe.