Los vecinos del Valledor aprenden a pilotar drones, una formación para la nueva economía rural

"El Collao de Chao de Lago", en "Pola de Allande", se ha convertido la mañana de este jueves en el escenario de una práctica de pilotaje de drones. Los alumnos del programa formativo "Ruta Digital", la iniciativa de "digitalización" impulsada por la "Cámara de Comercio" a través de un convenio con la "Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias", clausuraron así el curso “Inteligencia Artificial: Navegando el futuro laboral”, que se impartió en la zona del "Valledor", en el concejo allandés.

El curso contó con 15 participantes procedentes de los pueblos de esa zona del municipio suroccidental, que durante varias semanas recibieron formación teórica en la que abordaron distintas modalidades de "nuevos empleos" vinculados a la "inteligencia artificial" y las "nuevas tecnologías", incluyendo específicamente el uso de "drones en el ámbito agrícola" para la "monitorización de cultivos", la "detección de plagas" y el "control de sistemas de riego".

En concreto, con esta formación el alumnado ha completado el módulo de "piloto de drones A1/A3 y A2", completando además el itinerario formativo con la certificación "STS (Standard Scenarios)".

Para la clausura del curso con la actividad práctica de pilotar un dron, los participantes contaron con la visita del tesorero de la "Cámara de Comercio", "José Ángel García", el director general de "Reto Demográfico del Principado de Asturias", "Marcos Niño", y la alcaldesa de Allande, "Mariví López".

Desde la "Cámara de Comercio" se hace hincapié en que, de los 15 participantes, más de la mitad eran mujeres. “Es un dato especialmente significativo pues es menos habitual la presencia femenina en ámbitos tecnológicos”, destacaron. En este caso, apuntan también que en la organización del curso en la zona participó de forma activa la "Asociación de Mujeres del Valledor".

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La iniciativa está financiada al 100% por la "Unión Europea" mediante los fondos "Next Generation" del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", y supone una apuesta decidida por acercar la "innovación tecnológica" a todos los rincones de "Asturias" como herramienta para "vertebrar el territorio" y favorecer la "fijación de población".