Se mantiene el corte en la senda del ferrocarril, de San Tirso, tras detectarse un desprendimiento en uno de los seis túneles

Un equipo técnico evaluó este viernes el túnel de Piago Longo, en plena senda verde del ferrocarril, tras registrarse un pequeño desprendimiento en su interior. Todo apunta a un hecho puntual, si bien el Ayuntamiento de San Tirso de Abres mantendrá cerrada la senda por precaución hasta recibir el veredicto final de los técnicos, que se espera para la semana que viene.

"A simple vista está bien, no se ve nada preocupante y parece que solo se desprendió una piedra. Parece algo puntual, pero queremos estar seguros y seguirá cortada la senda por prevención", señala el teniente alcalde Juan Carlos Parapar, que acompañó a los técnicos en la visita a este túnel. Se localiza aproximadamente a mitad del recorrido que discurre por el término municipal de San Tirso.

Este corte impide continuar el camino desde este punto, así que los senderistas que realicen la ruta desde la capital santirseña deberán dar la vuelta al llegar al túnel de Piago Longo, uno de los seis de esta popular ruta.

La señalización advirtiendo del corte. / R. T. C.

Parapar cuenta que fueron unos senderistas los que dieron la voz de alarma el jueves, al encontrarse con una piedra en el suelo. Inicialmente se pensó en un suceso más grave: "Nos llamaron diciendo que se había desplomado el techo de un túnel y cuando fuimos a mirar nos dimos cuenta de que se cayó una piedra. Por fortuna no hirió a nadie". No obstante, el consistorio, responsable de la senda, decidió cortarla hasta asegurarse. Cabe precisar que el túnel, por el que antaño pasaba el ferrocarril minero de Vilaodrid a Ribadeo, está cavado directamente en la roca y carece de malla de protección.

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Precisamente este túnel es el único de los seis de la ruta que carece actualmente de iluminación. Con la reciente obra de mejora de la senda del ferrocarril, joya turística de San Tirso de Abres, se renovó el sistema de iluminación de todos los túneles. Sin embargo, la vegetación cerrada en torno a Piago Longo impide que carguen los paneles solares que le dan suministro eléctrico. Es por ello que el Ayuntamiento está pendiente realizar el corte de alguno de los árboles que impide la entrada de la luz solar a la zona.