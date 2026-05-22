El Principado recupera un castañedo centenario de cinco hectáreas en Somiedo para prevenir incendios
La actuación, desarrollada en Santullano, ha supuesto una inversión de 48.000 euros
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado los trabajos de recuperación ambiental de un castañedo de cinco hectáreas, con ejemplares de más 400 años, en el Parque Natural de Somiedo, en el entorno del pueblo de Santullano. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, visitó junto al director del Parque Natural de Somiedo, Fernando Alonso, las actuaciones realizadas, que han contado con una inversión de 48.000 euros.
Esta intervención selvícola se ha centrado en su limpieza y desbroce. El objetivo es “mejorar la resiliencia de los bosques, favorecer su adaptación al cambio climático y reforzar la prevención de incendios forestales”, detallan. También se han eliminado pies degradados y se ha mejorado la estructura forestal, “lo que contribuye a generar masas arbóreas más sanas, resistentes y mejor preparadas frente a las llamas”, explican.
Desde la consejería señalan que la medida, que se enmarca en la estrategia integral de prevención de incendios del Principado, reduce el riesgo de propagación del fuego, al tiempo que ayuda a frenar el impacto de posibles plagas. Además, contribuye a conservar la biodiversidad y a mantener los beneficios que estos bosques prestan a la sociedad.
“Recuperar este entorno es propicio para la recuperación de las actividades tradicionales vinculadas al cultivo de la castaña y para recuperar un espacio natural muy valorado para el oso, que permite que haya zona de expansión y alimentación alejada de los pueblos colindantes”, destaca David Villar.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después de salir el del Sella: será donado vivo al proyecto Arca en homenaje al pescador Jesús Fernández, fallecido recientemente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad