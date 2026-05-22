El Principado recupera un castañedo centenario de cinco hectáreas en Somiedo para prevenir incendios

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado los trabajos de recuperación ambiental de un castañedo de cinco hectáreas, con ejemplares de más 400 años, en el Parque Natural de Somiedo, en el entorno del pueblo de Santullano. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, visitó junto al director del Parque Natural de Somiedo, Fernando Alonso, las actuaciones realizadas, que han contado con una inversión de 48.000 euros.

Esta intervención selvícola se ha centrado en su limpieza y desbroce. El objetivo es “mejorar la resiliencia de los bosques, favorecer su adaptación al cambio climático y reforzar la prevención de incendios forestales”, detallan. También se han eliminado pies degradados y se ha mejorado la estructura forestal, “lo que contribuye a generar masas arbóreas más sanas, resistentes y mejor preparadas frente a las llamas”, explican.

Desde la consejería señalan que la medida, que se enmarca en la estrategia integral de prevención de incendios del Principado, reduce el riesgo de propagación del fuego, al tiempo que ayuda a frenar el impacto de posibles plagas. Además, contribuye a conservar la biodiversidad y a mantener los beneficios que estos bosques prestan a la sociedad.

Noticias relacionadas

“Recuperar este entorno es propicio para la recuperación de las actividades tradicionales vinculadas al cultivo de la castaña y para recuperar un espacio natural muy valorado para el oso, que permite que haya zona de expansión y alimentación alejada de los pueblos colindantes”, destaca David Villar.