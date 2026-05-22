Somiedo pasa en una semana de la nieve y los 12 grados al sol y los 32: "Esto no ye bueno ni para las vacas ni para los humanos"

Entre una postal y otra hay solo una semana de diferencia: a un lado, Somiedo nevado, y al otro, un día de sol que caen los pájaros. En siete días, Asturias ha pasado del invierno al verano sin detenerse en la primavera, de los 16,5 grados a los 36,1, del abrigo al bañador. Este mayo pasará a la historia por ser el mes en el que nevó hasta cerrar el puerto de Pajares a camiones un día 15 a llenar playas, parques y terrazas un día 22, batiendo récords de temperaturas con tormentas y galernas incluidas.

Somiedo y en concreto Valle de Lago, la aldea mundialmente conocida por su aparición en la última película de la saga "Los juegos del hambre", es la viva imagen de este contraste. Carlos Cobrana, ganadero y alcalde de barrio, asegura que no es la primera vez que pasan de un temporal a un sol de espatarrar en un mes de mayo. Pero nunca el cambio ha sido "tan brusco". "Justamente hoy hace siete días estaba nevando... Esta época ye lo que tien, aunque quizá otros años no hubo temperaturas tan altas", afirma.

El concejo del occidente alcanzó este viernes una máxima de 31,9 grados, una de las más altas de Asturias. Hace una semana, Pola de Somiedo registraba 12,5 grados. Es decir, el ascenso térmico ha sido de más de 19 grados y la máxima del pasado viernes es casi la mínima de hoy (10,7). "La nieve no duró ni un día. A las 7 de la mañana estaba cubierto de blanco y a las cuatro de la tarde ya se había evaporado todo", señala.

No obstante, los 60 habitantes de Valle de Lago durante todo el año están acostumbrados a los cambios. "Hace calor, pero no para morirse", señala Carlos Cobrana. En cualquier caso, estos cambios súbitos de temperatura no son buenos... "Esto no ye bueno ni para las vacas ni para los humanos". Y el verano todavía no ha empezado.

Día de sol y calor hoy en Somiedo / LNE

Más de 36 grados en la región

Este viernes y en menos de 24 horas, Asturias ha vuelto a batir su récord histórico de temperaturas en un mes de mayo. Gijón, a la cabeza de la ola de calor, ha superado a las 15.30 horas, los 36 grados. La máxima de ayer, jueves, fue de 34,2 en Oviedo, que ya había supuesto un récord respecto a los 32,4 registrados el 4 de mayo de 2020, que hasta entonces era la temperatura más alta contabilizada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde que hay estadísticas (hace 52 años).

Toda la región es un horno. 36,1 en Gijón, 35,6 en Mieres, 35,4 en Oviedo, 34,9 en Piloña, 34,9 en Tineo... Hace más calor en Asturias que en Jaén (33,4) o Córdoba (31,6) y toca con los dedos la máxima de Sevilla (36,8). La AEMET ya había avisado de que las temperaturas serían "extremadamente altas para la época del año" y los pronósticos se están cumpliendo. La previsión para hoy era de llegar a los 35 grados y esa cifra ya ha sido superada. Hasta ahora, el récord de temperatura en Gijón estaba en 31,8 grados, que fue registrado el 13 de mayo de 1992. Los 36,1 de hoy en la ciudad se acercan a los 36,4 del récord anual.

Tormentas y galernas

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activada la alerta amarilla por calor extremo desde las 14.00 hasta las 19.00 horas. En el Suroccidente, esta alerta se alargará hasta las doce de la noche. Pero este viernes no solo cascará el sol, sino que también lloverá, soplará el viento y hasta habrá galernas. Hay aviso amarillo por precipitaciones y tormentas con granizo en el litoral occidental y el Suroccidente, y por galernas en el litoral oriental. Se esperan tormentas localmente fuertes y rachas de viento en el tercio oeste a partir de la tarde.