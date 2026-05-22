Susto en Villayón: la rápida intervención vecinal evita la propagación de un incendio provocado por un rayo

Una fuerte tormenta registrada esta tarde en Villayón provocó un incendio en un monte de la zona alta del pueblo de Arbón. Por fortuna, los vecinos fueron testigos de la descarga y de inmediato se desplazaron hasta esta zona de bosque conocida como El Valle.

"Por suerte, vieron la chispa y el humo y fueron rápidamente a sofocarlo con ayuda de ramas mientras llegaban los bomberos", señala la alcaldesa de Villayón, Estefanía González. De hecho, cuando los bomberos llegaron a la zona ya no había llama y procedieron a enfriar la zona para evitar su reproducción.

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Aunque la tormenta descargó mucha agua en algunos puntos del Occidente, en Villayón apenas si cayeron unas gotas, por lo que fue clave la intervención vecinal para evitar que el incendio se complicara, en una zona de bosque cercana al pueblo.