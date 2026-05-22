Tuña reúne a 200 pilotos en una prueba motocross, la Raid Tineo-Tuña

Llega Tuña, en Tineo, una nueva edició de la Raid Tineo-Tuña "Memorial Guti" este fin de semana, 23 y 24 de mayo. La prueba de motocross, organizada por el Moto Club Rozas Racing, se enmarca en la Copa TT 4 Estaciones y reunirá a alrededor de 200 pilotos llegados de distintos puntos de España.

La competición, de carácter federado, está abierta a todo tipo de motocicletas de campo y será además puntuable para la Copa Enduro 4 Estaciones y el Campeonato de Asturias de Cross Country.

El recorrido discurrirá por pistas, caminos, cortafuegos y circuitos cerrados, siguiendo el formato habitual de las pruebas de todoterreno. La organización hace hincapié en que ponen "especial atención al respeto por el entorno natural y el cuidado medioambiental".

La actividad comenzará ya este viernes, jornada en la que los participantes podrán instalarse en el paddock habilitado en Tuña. El sábado arrancará la competición con la vuelta de reconocimiento y el paso por el tramo cronometrado, que determinará el orden de salida en parrilla.

La cita se ha consolidado con el paso de los años dentro del calendario de la especialidad y se mantiene como una de las pruebas habituales de la Copa TT 4 Estaciones. Desde la organización destacan además el entorno por el que transcurre el recorrido y el ambiente que se genera durante el fin de semana en la localidad.

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La llegada de participantes y acompañantes supondrá además un importante movimiento de personas en Tuña, una localidad que durante esos días multiplica su actividad habitual con motivo de esta prueba deportiva.