El encuentro Entrecabos, que celebra su sexta edición, reivindica la gran senda costera del occidente asturiano
Cadavedo acogerá una nueva edición con ruta costera, convivencia vecinal y una prueba integrada en la Liga Ibérica y la Liga de Senderismo FEMPA
El Encuentro Entrecabos, que celebra su sexta edición, volverá a reunir a senderistas, asociaciones y vecinos de los concejos de Cudillero y Valdés en una jornada de deporte, convivencia y reivindicación en torno a la senda de la costa occidental asturiana.
Esta cita, "ya consolidada dentro del calendario senderista", según el portavoz del grupo de montaña La Chiruca, Victor Fernández, tiene como principal objetivo promocionar uno de los tramos litorales más espectaculares de Asturias y reclamar la creación de una "senda costera continua y oficial entre el Cabo Vidío y el Cabo Busto". La aspiración final es que este recorrido pueda integrarse plenamente dentro del sendero europeo de gran recorrido GR 204 - E9.
Tres colectivos unidos
El encuentro está organizado por el grupo de montaña La Chiruca de Cudillero, en colaboración con la asociación de Empresas de Cadavedo y la federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias.
La ruta principal mantendrá el espíritu habitual del Entrecabos, con un recorrido costero guiado de unos 12 kilómetros entre el faro Vidío, en Oviñana, y la playa de Gavieiru o del Silencio, en Castañeras*. El itinerario permitirá disfrutar de "acantilados, miradores naturales y playas emblemáticas de la costa occidental asturiana".
Una ruta paralela
Como novedad destacada, esta edición incorporará también una ruta paralela por Cadavedo, de aproximadamente 11 kilómetros, que este año se integra en la Liga Ibérica y en la Liga de Senderismo FEMPA. Esta alternativa "amplía las posibilidades de participación y refuerza la dimensión deportiva del encuentro", según Fernández.
Tras la caminata, la jornada continuará con un acto de hermandad en la ermita de La Regalina, donde se celebrará un encuentro festivo, reivindicativo y gastronómico junto a asociaciones locales. El precio de la inscripción incluye el traslado en autobús en el recorrido Castañeras, Cadavedo y Oviñana y un picnic en la ermita.
Para participar en la ruta Entrecabos, las inscripciones deberán realizarse contactando con el teléfono 636 442 716 o a través del correo achiruca@hotmail.com. El plazo finalizará este lunes. Los socios podrán inscribirse también a través de la aplicación del club. El precio de participación es de 10 euros para federados. Las personas no federadas deberán abonar un suplemento de 13 euros por el seguro, por lo que el precio total será de 23 euros.
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