César y Fernando González exhiben en Navelgas el legado de la artesanía en madera

La Casa de Cultura de Navelgas acogerá desde este martes, 26 de mayo, una exposición de tornería de madera realizada por los hermanos César y Fernando González, dos artesanos locales que han convertido su pasión por este oficio tradicional en una amplia colección de piezas elaboradas a mano. La inauguración tendrá lugar a las 9.30 horas y la entrada será libre y gratuita durante toda la mañana.

Autodidactas y formados observando a otros artesanos de la comarca, los hermanos González han reunido con los años una muestra diversa de objetos de madera torneada entre los que se encuentran piezas tradicionales, elementos decorativos, vajilla campesina, juegos o plumas de escribir.

Con esta exposición buscan acercar al público un oficio artesanal cada vez menos frecuente, mostrando tanto las técnicas como las herramientas utilizadas en la tornería en madera. Además, destacan el valor creativo y manual de este trabajo y la importancia de la transmisión directa de conocimientos entre generaciones. "El artesano transmite de forma inmaterial sus conocimientos, no a través de manuales escritos o libros, sino mediante la interacción humana directa y práctica manteniendo viva una identidad cultural que, si se deja de practicar, desaparecerá", señalan los autores de la muestra.

Para César y Fernando González, la exposición también supone "un homenaje y reconocimiento a los artesanos locales" que compartieron con ellos sus conocimientos de manera desinteresada y contribuyeron a preservar unos oficios vinculados al respeto por el entorno y a la vida comunitaria.

La muestra contará además con un componente didáctico. Los visitantes podrán conocer distintos tipos de madera, su procedencia, sus características y su comportamiento durante el proceso de elaboración de las piezas. También habrá demostraciones en directo de torneado de madera.

Durante la mañana del martes está prevista la visita de varios grupos escolares del Colegio Público de Navelgas.

La exposición podrá visitarse de forma libre el martes 26 de mayo, de 9.30 a 13.30 horas. Posteriormente permanecerá abierta hasta el 28 de mayo mediante visita concertada, que podrá solicitarse a través del correo electrónico cultura@tineo.es.

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La iniciativa está organizada por la Casa de Cultura de Navelgas en colaboración con el Colegio Público de Navelgas y los propios artesanos.