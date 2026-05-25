El desconocido palacio asturiano de trece habitaciones que Amancio Ortega eligió como escenario de una de las colecciones de Zara Home

Es un palacio con más de 500 años de historia, está en Asturias y fue elegido por Amancio Ortega como escenario de una de las colecciones de Zara Home. Hablamos del Palacio de Figueras, una de esas desconocidas joyas del Principado, ubicado sobre la ría del Eo, en el concejo de Castropol. En este monumento, declarado bien de interés cultural (BIC), se fijó en el año 2022 el gigante textil Inditex para realizar una producción editorial de su firma de hogar y presentar su colección de primavera/verano.

Bajo el título de "The art of living", Zara Home presentó sus novedades utilizando el Palacio de Figueras, explotando sus enormes ventanales, con cristaleras de aire clásico y vistas a verdes jardines. El castillo fue rehabilitado por la familia Madera a través de su proyecto Vestige Collection, dedicado a conservar y reconvertir edificios históricos en hoteles de lujo.

Dispone de 11 habitaciones con baño privado y 2 suites principales de 70 y 100 metros cuadrados. Son, en total, 2.700 metros cuadrados de construcción en una finca de 8.335 metros con vistas al mar Cantábrico. Destacan su torre de planta cuadrada y sus dos alas almenadas laterales, a las que hay que sumar un jardín histórico, una capilla y un edificio anexo.

El palacio de Figueras, al fondo, junto al puerto local. / Alejandro Braña

Celebración de bodas

Su destino es el de "estate" privado. Cuenta con múltiples servicios. Entre otros, "housekeeping", bar, salones para eventos, carpa con capacidad para 200 comensales, piscina y jardines. De hecho, en los últimos años se ha convertido en uno de los nuevos palacios de moda en Asturias para celebrar bodas en un entorno de ensueño. Esta joya, con capacidad para 22 huéspedes, se alquila (el mínimo es una semana) a familias o amigos para uso exclusivo. También está abierto a todo tipo de eventos, no solo bodas. También cumpleaños, sesiones de fotos, reuniones, presentaciones, eventos culinarios y rodajes.

La construcción, de estilo ecléctico con influencia afrancesada, es tras su recuperación ejemplo perfecto de cómo convertir un edificio histórico abandonado durante decenios en un espacio multifuncional para eventos y, a la vez, en un reclamo turístico y un estímulo económico para la zona.

Construido en el siglo XVI, el Palacio de Figueras fue el hogar de la noble familia Pardo de Donlebún durante cientos de años antes de caer en el abandono. En la década de los 2000, la familia Madera Fernández lo rescató y dedicó once años a devolverle, con mucho esmero, su antiguo esplendor. El objetivo era eliminar todos los añadidos innecesarios y sacar a la luz la estructura original de esta sublime propiedad.