Recta final para un cambio histórico en la fisonomía de Navia

La transformación del paseo del muelle de Navia ya es visible. Las obras de remodelación de la icónica Dársena avanzan a buen ritmo y comienzan a dibujar, día a día, el nuevo aspecto de uno de los espacios más emblemáticos de la villa. Lo que hace unos meses se presentó como un proyecto "ilusionante" por parte del gobierno local encara la recta final y confirma un cambio histórico en la fisonomía de Navia.

La actuación, con una inversión superior a los 411.000 euros, de los que 120.000 proceden de fondos europeos, busca redefinir este entorno desde una perspectiva "más ordenada, accesible y centrada en el peatón", sin perder el carácter multifuncional de un espacio que es punto de paso, encuentro y actividad económica.

La zona de Dársena de los aparcamientos. / Ana M. Serrano

Sobre el terreno, el cambio es evidente y muy esperado. Se revaloriza uno de los puntos más visibles de Navia, se mejora la experiencia de paseo tanto para vecinos como para turistas y se refuerza el papel del puerto como espacio público. La Dársena evoluciona hacia un entorno "más equilibrado", según la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, en el que el tránsito peatonal gana protagonismo frente al tráfico rodado.

Alfombra peatonal

Uno de los elementos más destacados será la llamada "alfombra peatonal", una superficie continua que unificará visualmente el paseo y reforzará su identidad. A ella se sumarán nuevas zonas ajardinadas, también visibles, mobiliario urbano e iluminación integrada, con el objetivo de generar una imagen más armónica, amable y acogedora en el corazón de la villa.

Los trabajos permiten ya intuir algunos de los cambios planteados en el diseño. La remodelación también incluye la reordenación del aparcamiento, ahora ya pintado, que se mantendrá pero pasará a organizarse en línea, así como la redistribución de los pasos de peatones, adaptados a los recorridos naturales de quienes caminan por la zona. Todo ello responde a un modelo de coexistencia en el que la prioridad recae en el peatón.

La actuación abarca más de 5.300 metros cuadrados y permitirá duplicar el espacio destinado al tránsito peatonal, además de aumentar las superficies permeables mediante soluciones de drenaje sostenible. También se incorporará vegetación de bajo mantenimiento, pensada para aportar color y mejorar la calidad ambiental del entorno.

Más allá de los aspectos técnicos, la obra refleja un cambio de enfoque en la ordenación urbana de Navia. El muelle deja de entenderse únicamente como un espacio funcional para convertirse "en un lugar de estancia, paseo y convivencia".

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En este camino, solo hubo que reconducir la altura de las barandillas que, tras la obra del firme, se tuvo que modificar. Pese a ello, el Ayuntamento confía en que los trabajos culminen lo antes posible.