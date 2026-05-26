Bárcena del Monasterio, en Tineo, llora la pérdida de Vidalina Rodríguez: “Aquí somos como familia”
El pueblo tinetense arropa a la familia de la mujer fallecida en un accidente cuando regresaba de trabajar en su plantación de fabas
El pueblo tinetense de Bárcena del Monasterio continúa consternado por el trágico accidente de tráfico que el domingo se cobró la vida de una de sus vecinas, Vidalina Rodríguez Fernández, de 73 años. En la tarde de este martes familiares, amigos y vecinos de buena parte del concejo se reunieron en la iglesia parroquial para despedirse de una vecina muy querida y conocida por su trabajo de cara al público en el bar El Puente, situado en el pueblo, y que regentó hasta hace unos años.
"Estamos todos muy tristes, era una vecina que queríamos mucho, siempre se prestaba a ayudar; ella dedicó su vida a trabajar, decía que así estaba entretenida", recuerda un vecino. Había enviudado años atrás, su marido Ramón García también era un vecino muy querido y conocido en la zona ya que había estado trabajando como gerente en la cooperativa de Bárcena.
Ninguno de los dos era natural de este pueblo tinetense, ella era de Villajulián y su marido de Carbajal y llegaron a Bárcena para formar su propia familia y en él desarrollaron toda su actividad laboral, también el cultivo de fabas, que Vidalina Rodríguez seguía cosechando. De hecho, el accidente se produjo después de haber pasado la mañana trabajando en su plantación fabas situada a medio kilómetro de la localidad. Cuando regresaba a casa para comer con su hija y su nieta, que solían acompañarla durante los fines de semana.
En el accidente solo se vio implicada la furgoneta que conducía Vidalina Rodríguez, que se salió de la vía y se precipitó por un terraplén de altura considerable, justo enfrente de la pista de acceso al pueblo de Carbajal, de donde ella salía después de acudir a ver a sus gallinas.
"La vida te puede cambiar en un instante", lamentaban los vecinos de Bárcena, que aseguran que echarán de menos a su vecina. En el pueblo residen tan solo una decena de personas, por lo que reconocen que la pérdida de Vidalina Rodríguez de forma repentina "se siente mucho, porque aquí somos como familia".
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