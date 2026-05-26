Cuenta atrás para la multitudinaria travesía de la costa naviega: descubre cuándo y cómo hacer las inscripciones

Navia empieza a mirar ya hacia una de sus citas más esperadas del año: la Travesía Internacional Costa Naviega. La prueba, organizada por el Grupo de Montaña Peña Furada naviego, alcanza este 2026 su edición número XXXIX y se celebrará el domingo 14 de junio, consolidada como una de las grandes rutas senderistas del calendario asturiano.

El presidente del club, José Santos, se muestra especialmente ilusionado ante la cercanía de una marcha que, año tras año, es la que congrega a más gente. "No es una ruta más: es la gran cita del club", una jornada en la que deporte, paisaje, convivencia y costa se unen en un recorrido que forma parte de la memoria colectiva de muchas generaciones de caminantes.

La Costa Naviega nació en 1988, cuando el Grupo de Montaña Peña Furada dio forma a un itinerario que pronto se convirtió en referencia. Años después, en 1991, aquel recorrido se homologó como sendero PR, dando lugar a una travesía que ha seguido creciendo sin perder su esencia: caminar junto al Cantábrico, descubrir acantilados, playas, pueblos marineros y rincones cargados de historia.

Desde El Bao, 24 kilómetros

La ruta partirá de El Bao y recorrerá algunos de los paisajes más reconocibles del concejo. Desde allí, los participantes se dirigirán hacia Vigo, Puerto de Vega, Soirana, Andes y Navia, siguiendo un trazado que combina sendas costeras, caminos rurales, vistas al mar y pasos por villas marineras. El recorrido, de unos 24 kilómetros, discurre entre acantilados, playas, miradores naturales y zonas de gran valor paisajístico. La organización estima una duración aproximada de siete horas y recuerda que la señalización se realizará mediante paneles e hitos.

Uno de los grandes atractivos de esta travesía es precisamente la variedad del paisaje, según el grupo organizador. La marcha permite disfrutar de espacios como la playa de Barayo, los acantilados de la costa naviega, Puerto de Vega, la playa de Frexulfe o la llegada a Navia, donde el río y la villa reciben a los senderistas al final de la jornada.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas del 31 de mayo al 12 de junio, de lunes a jueves, en horario de 19.00 a 21.00 horas, y tendrán un coste de 5 euros.

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Desde Peña Furada animan a participar en una edición que se presenta con entusiasmo y que volverá a convertir a Navia en punto de encuentro para senderistas llegados de distintos lugares.