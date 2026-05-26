Navia rompe prejuicios y logra por primera vez la Bandera Azul para su playa

La playa de Navia ha logrado por primera vez la Bandera Azul, un reconocimiento que tiene un valor especial para el concejo. El distintivo no solo premia la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios del arenal, según la asociación que lo otorga (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), sino que desmonta también una imagen que durante años pesó sobre esta zona de la costa, marcada por su proximidad a importantes focos industriales que se asociaban, a menudo, con un posible impacto contaminante.

Vista de la playa de Navia. / Ana M. Serrano

Precisamente por ese contexto, la concesión de la Bandera Azul adquiere una dimensión mayor. La alcaldesa, Ana Isabel Fernández, subraya que la consecución es "un motivo de enorme orgullo para nuestro concejo" y la interpreta como el resultado de años de trabajo por parte del Ayuntamiento, los servicios municipales y la comunidad local. En ese camino, se han reforzado las labores de mantenimiento, limpieza, accesibilidad y conservación del entorno, además de una gestión más exigente y continuada de todos los requisitos necesarios para obtener el distintivo.

Mejor cuidada y más sostenible

La regidora destaca que Navia cuenta hoy con "una playa mejor cuidada, más sostenible y preparada para ofrecer un entorno de calidad". La Bandera Azul reconoce, por tanto, una evolución: la de un arenal que ha sabido mejorar sus servicios, cuidar su imagen y responder con hechos a quienes podían dudar de su calidad por su ubicación en un entorno con fuerte presencia industrial.

Arena a la entrada de la playa. / Ana M. Serrano

El logro llega, además, en un momento en el que el Ayuntamiento quiere poner en valor el esfuerzo realizado para preservar la playa y mejorar la experiencia de uso. Sobre el terreno, se puede ver cómo han avanzado las dunas tras las últimas intervenciones.

La distinción supone un impulso turístico, pero también un reconocimiento "al compromiso local con la sostenibilidad y con la protección" de un espacio fundamental para la vida social del concejo.

Falta el espigón

Con todo, la alcaldesa advierte de que la alegría por la Bandera Azul no debe ocultar una preocupación pendiente: la situación del espigón de Navia. A su juicio, la conservación de la playa y de su equilibrio natural requiere una actuación estructural seria y definitiva. Por eso considera "irresponsable" que el Gobierno autonómico continúe descartando la reconstrucción de esta infraestructura que el Ayuntamiento ve "imprescindible para proteger el arenal y garantizar su futuro".

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Desde el Consitorio insisten en que seguirán defendiendo esa obra porque mantener la Bandera Azul no depende solo del trabajo diario de limpieza, conservación y servicios, sino también de decisiones institucionales que aseguren la estabilidad del arenal a largo plazo.