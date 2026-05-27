El calor extremo sorprende a los peregrinos del Camino Primitivo en Asturias: "Veníamos con chubasquero y forro polar"
Las sombras del campo de San Roque, las terrazas y las fuentes se convierten en el mejor refugio para vecinos y peregrinos en Tineo
Con el termómetro alcanzando los 30°C en el Suroccidente, el refugio frente al calor está en las zonas arboladas y cerca del agua. Los peregrinos que realizan estos días el Camino de Santiago Primitivo respiran aliviados a su llegada a Tineo, donde les reciben las sombras del campo de San Roque y su fuente. Un lugar ideal para realizar un alto y refrescarse antes de llegar al albergue.
"Venimos con chubasquero y forro polar, escogimos mayo para huir del calor y en Asturias lo que menos esperábamos era este tiempo", aseguran las peregrinas María Rosa Andújar y Paula Abejón, que llegan de Valencia. No obstante, agradecen que buena parte del camino transcurra en plena naturaleza y a la sombra, lo que ayuda a combatir las altas temperaturas: "Hace mucho calor, pero como hay mucha sombra se lleva bien; lo peor es cuando tocan los tramos de asfalto".
Una fórmula para combatir el calor es refrescarse en las terrazas de los bares situadas en zonas de sombra. En una del centro de Tineo disfrutaban de este tiempo veraniego las vecinas Adelita Puente y Trinidad Lobato. "Yo soy planta de calor, así que lo estoy llevando muy bien. Es verdad que estos días está siendo excesivo y no estamos acostumbrados, pero había muchas ganas de calor, de buen tiempo y necesidad de sol", asegura Trinidad Lobato.
A Adelita Puente también le gusta el calor y confiesa que está muy a gusto en estos días calurosos: "Con el sol tienes más alegría, más ganas de salir, así que estamos muy bien; a ver si no nos marcha".
Este miércoles se cumple una semana de calor extremo en Asturias, batiendo todos los récords de temperatura de un mes de mayo. La AEMET mantiene activado el aviso por tormentas para esta tarde en toda Asturias.
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