Los mineros de Tormaleo llevan su protesta al Congreso: diputados de varios grupos registran una iniciativa para exigir el pago de los salarios y defender la continuidad de Mina Miura
PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Bildu y Compromís apoyan una proposición en la que exigen una mesa de seguimiento sobre la situación de la mina
Los trabajadores de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias) viajaron a Madrid para reunirse en el Congreso con diputados de Podemos, PSOE, Sumar, Compromís, ERC y Bildu, que este miércoles han presentado una proposición no de ley en apoyo a los mineros y a la continuidad de la actividad en la explotación de carbón ibiense para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Santiago González, Héctor Pérez, José María Pérez y Héctor López, los cuatro mineros que estuvieron 15 días encerrados en la Mina Miura para reivindicar su continuidad y el cobro de sus salarios, con 13 nóminas pendientes, y luego emprendieron una marcha a pie hasta Oviedo; acompañados por otro compañero Ángel Pérez y el secretario regional del sector minero del SOMA, Luis Alberto García Iglesias, aprovecharon el encuentro con los diputados para acercarles su situación laboral, así como la que atraviesa el Suroccidente en general.
"La transición justa en esta zona está siendo muy injusta, la reactivación no existe", expuso Luis Alberto García Iglesias, que considera que el movimiento de protesta protagonizado por los mineros ibienses ha servido para dar visibilidad a la problemática general de la zona, aparte de su propia situación, ya que llevan meses en un "limbo laboral", sin cobrar, pero sin ser despedidos, por lo que no pueden acceder a prestaciones por desempleo.
En la proposición no de ley se exige al Gobierno central que se cree una mesa de seguimiento institucional sobre la situación de la mina. También que se requiera a la empresa el abono "inmediato" de lo adeudado. Además, se exige la defensa de la continuidad de la actividad minera "si se realiza con garantías laborales, salariales, ambientales y de seguridad", matiza el texto. Asimismo, se pide reforzar "los mecanismos de vigilancia sobre empresas titulares de explotaciones mineras, para impedir situaciones de abandono empresarial".
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