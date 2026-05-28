Los artesanos César y Fernando González reivindican la artesanía y el mundo rural con su exposición en Navelgas: "Nos enseñó a ser más autónomos, seguros y a tener gran respeto por el medio"
"Queremos despertar la curiosidad por las cosas manuales", aseguran los hermanos tinetenses que acercaron su trabajo a los escolares de la localidad
Los hermanos César y Fernando González, artesanos de la madera en Navelgas, han mostrado algunas de sus creaciones en una exposición que se ha podido visitar esta semana en la Casa de Cultura de Navelgas. Un trabajo artesano que realizan desde hace años de forma personal, movidos por el placer y el carácter terapéutico que encuentran en el proceso de crear con sus propias manos. Con la intención de sacar ese legado del taller y compartirlo con las nuevas generaciones, dedicaron una de las jornadas a recibir a los escolares del Colegio Público de Navelgas, acercándoles el valor de la artesanía y de los oficios tradicionales.
"Queremos despertarles la curiosidad por las cosas manuales", señalan los hermanos, que transmitieron a los estudiantes la importancia que tiene la artesanía a lo largo de la historia y en la evolución de los seres humanos. Por lo que los animaron a esforzarse para empaparse de todo el conocimiento que les rodea, haciéndoles ver lo privilegiados que son por vivir en el mundo rural.
"Cuando éramos críos en Navelgas había muchos artesanos y nosotros nos sentábamos a observarlos y sin ser conscientes, viendo como trabajaban la madera, el cuero… fuimos aprendiendo unas habilidades que luego nos dieron diferentes capacidades", exponen los hermanos.
Ellos tuvieron que emigrar jóvenes de Navelgas al centro de Asturias para buscarse un futuro laboral, pero nunca perdieron la conexión con sus raíces y con lo aprendido en el pueblo. De este modo, asumieron como afición la tornería y la talla de madera realizando los más variados objetos.
En la exposición se pueden ver desde juguetes, a utensilios de cocina, objetos decorativos y también artilugios singulares, realizados con diferentes maderas. Unas creaciones que César y Fernando González defienden que para ellos realizarlas es hacer terapia. "Una terapia que luego genera la satisfacción de ver el resultado", añaden.
Para César y Fernando González la exposición y el poder transmitir el legado artesanal también supone "un homenaje y reconocimiento a los artesanos locales" por haber compartido con ellos sus conocimientos de manera desinteresada. "Unas habilidades y conocimientos que nos han ayudado a través de los años a ser más autónomos, seguros y a tener gran respeto por el medio, generando fascinación por lo que nos rodea", reconocen.
El recorrido por la exposición finalizó para los escolares con una demostración de destreza con el torno de madera por parte de César González, que les enseñó cómo hacer una pequeña peonza en pocos minutos.
Un trabajo que fascinó a los estudiantes y despertó su interés, ya que son conscientes de que los oficios artesanales están en peligro de extinción. "Las piezas son preciosas, pero por desgracia en unos años habrá gente, sobre todo en las ciudades, que no habrán visto nunca cómo se trabaja la madera ni cómo se vivía en el pueblo", analiza el estudiante Iker Francos García, que en su caso asegura que tiene la suerte de estar vinculado a la artesanía gracias a tener un abuelo madreñero.
El último día para ver la exposición es este jueves, mediante visita concertada, que podrá solicitarse a través del correo electrónico cultura@tineo.es.
La iniciativa está organizada por la Casa de Cultura de Navelgas en colaboración con el Colegio Público de Navelgas y los propios artesanos.
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