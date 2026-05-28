Carlos Juan González, presidente de Fundación Automáticos Tineo: “De la juventud suele hablarse solo de lo negativo, pero hay estudiantes magníficos, con una preparación tremenda”

Carlos Juan González López (Oviedo, 1961) es el presidente de la Fundación Automáticos Tineo para el fomento de la Cultura, que nació en 2019. La promueve la empresa del sector del recreativo Automáticos Tineo que ya cuenta con casi 60 años de historia y de la que Carlos Juan González, actualmente jubilado, fue la segunda generación de la familia al frente. González señala que la fundación nació con el objetivo de prestar ayuda en su entorno social más cercano y agradece el trabajo desinteresado de todos los colaboradores para sacar el proyecto adelante, así como el apoyo del Ayuntamiento de Tineo y de Caja Rural.

¿Cómo nació Fundación Automáticos Tineo?

La fundación surge cuando la empresa creada por nuestros padres cumplía 50 años. Ellos habían hecho un gran trabajo y nosotros lo habíamos continuado, pero queríamos aportar algo más a la sociedad y a las siguientes generaciones. De ahí nació la idea de crear la fundación.

Automáticos Tineo pertenece a un sector muy distinto al cultural. ¿Por qué decidieron impulsar proyectos educativos y culturales?

Nuestra empresa no tiene relación con la cultura ni con los fines de la fundación. Pero pensamos en la experiencia de nuestro padre y nuestro tío, José Delio y Manuel Braulio González García, que salieron de Tineo con una mano delante y otra detrás, y en quienes más salen del concejo hoy en día, los estudiantes, que hacen un esfuerzo añadido respecto a quienes residen en la zona centro por la situación geográfica de Tineo. Así que quisimos apoyarlos en su formación universitaria.

Las ayudas han ido creciendo con los años.

La idea inicial era conceder una beca por el importe de la matrícula y un accésit en cada una de las cuatro áreas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales y Ciencias de la Enseñanza. Se plantearon un mínimo de ocho galardones y hasta 8.000 euros de dotación. Sin embargo, las solicitudes fueron aumentando y el jurado encontraba cada vez más difícil decidir, porque los méritos y las circunstancias obligaban a ampliar las ayudas. En las dos últimas ediciones se concedieron 16 y 17 becas. El año pasado, además, finalizamos el acompañamiento durante toda la carrera a tres estudiantes.

¿Cómo son los estudiantes tinetenses?

Hay estudiantes magníficos. De la juventud suele hablarse solo de lo negativo, pero hay jóvenes con una preparación tremenda y en Tineo estamos viendo que pese a no tener tantas facilidades como en las zonas urbanas para acceder a la formación, muchos cuentan con un alto nivel de inglés e incluso de un tercer idioma. Nuestra mayor satisfacción es reconocer ese talento y ayudarles a seguir formándose.

La fundación creó también el Premio Rafael Álvarez Pertierra.

Se instituyó en homenaje a Rafael Álvarez Pertierra, tinetense y patrono de la fundación desde sus inicios, fallecido prematuramente. Queríamos mantener viva su memoria y agradecer todo lo que hizo por la fundación. El premio reconoce cada año al mejor expediente de Bachillerato del IES de Tineo.

Además de las ayudas al estudio, impulsan iniciativas culturales como el Certamen Literario “Vaqueiros”.

Tras las becas, varias personas comenzaron a colaborar desinteresadamente con la fundación y se creó un grupo de mecenas que aportan su tiempo y conocimientos. Algunos venían del mundo de la literatura y propusieron organizar un certamen literario vinculado al mundo rural y a Tineo, por nuestro arraigo familiar al concejo. Se eligió el nombre “Vaqueiros” por su relación con nuestra comarca. La última edición reunió 1.600 relatos procedentes de 14 países.

¿Qué buscan promover con este certamen?

Le pusimos el nombre “Vaqueiros” pensando que en algún sitio alguien entraría en internet para ver quiénes eran y que serviría para poner en el mapa el Suroccidente de Asturias. El concurso está llegando a países como Chile, Colombia, Kazajistán o Argelia, lo que demuestra la gran repercusión que está alcanzando.

Este año también han puesto en marcha el concurso literario “Sidra de Autor”.

La sidra es patrimonio inmaterial de la humanidad y creemos que debemos protegerla, difundirla y proyectarla, porque es un legado único. Observamos que no existía un certamen literario sobre este mundo y decidimos impulsarlo con el apoyo de colaboradores y se sumaron como mecenas Caja Rural, sidra Mayador y la sidrería “El Furacu”.

¿Qué retos de futuro tiene la fundación?

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Hay muchas ideas, aunque llevarlas a cabo exigiría profesionalizar la fundación y por ahora no queremos hacerlo. Seguimos contando con personas que colaboran de manera desinteresada, a las que estamos muy agradecidos, y ya se están incorporando nuestros hijos. Para nosotros es un proyecto muy importante por el retorno social que recibimos y la satisfacción de comprobar que lo que hacemos resulta útil para la sociedad.