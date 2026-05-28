Fallece el naviego Marino Fernández, exconcejal socialista y experto en eliminación de nidos de velutina

Navia llora a Marino Fernández, exconcejal socialista y conocido por su labor incansable de lucha contra el avispón asiático, que falleció a los 63 años en su casa de Vigo. "Marino representaba esa forma sencilla y honesta de estar en la vida pública: sin buscar protagonismos, sin pedir nada a cambio, arrimando el hombro cuando era necesario y formando parte de una historia colectiva que también se construye gracias a personas como él", señala el secretario general del PSOE de Navia, Gonzalo Asenjo.

Marino Fernández ejerció como ganadero y apicultor y, desde la llegada de la vespa velutina a Asturias, se especializó en la lucha contra este insecto invasor desde su empresa de servicios medioambientales. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Navia, persona vinculada durante décadas al proyecto socialista naviego y concejal de Seguridad Ciudadana con dos de los gobiernos de Ignacio García Palacios.

El fallecido, perteneciente a la Casa Virulo, de Vigo, deja mujer y dos hijos. Este viernes, día 29 de mayo, a las 13 horas, tendrá lugar el acto de la celebración de la palabra, en la capilla del Tanatorio de Funerarias Occidente, en Jarrio. Acto seguido, el cadáver será incinerado en la intimidad familiar. La familia agradece que el dinero destinado a flores se done a la Asociación Española Contra el Cáncer, enfermedad con la que Marino llevaba meses batallando.

Noticias relacionadas

"Hoy nos deja un compañero de los de verdad. De los que siempre estaban cuando hacía falta. De los que entendían la política desde la cercanía, el compromiso, la lealtad y la voluntad de ayudar. Marino formó parte de numerosas candidaturas socialistas y acompañó durante años el trabajo de nuestra agrupación, aportando siempre su presencia, su apoyo y su disposición generosa", añade Asenjo, que se deshace en halagos hacia el fallecido. Por encima de todo, Marino Fernández era "una buena persona", alguien "querido, respetado y cercano", un compañero "que deja huella entre quienes compartimos con él militancia, trabajo, conversaciones, campañas, preocupaciones y también muchos momentos de amistad".