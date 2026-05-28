Lección de vida en el instituto de Vegadeo: seis jubilados cuentan sus vivencias y trayectoria a los estudiantes

Pilar Quintana, Sofía Caraduje, Irene Villar, Tobías Martínez, Araceli Estrada y Esteban Lombardero dieron este jueves una auténtica lección de vida y experiencia en el instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo. Bajo el título "Ellos fueron como tú", estos seis jubilados protagonizaron una sesión planteada dentro del programa del XVIII Foro Comunicación y Escuela con el objetivo de poner en valor el legado de las personas mayores. Hablaron de sus oficios y, también, transmitieron el valor de la comarca Oscos-Eo, un territorio que, a su juicio, tiene muchas oportunidades que ofrecer.

Antes de decidirse a dar el paso de abrir una tienda en Taramundi, en el año 1988, la artesana Pilar Quintana escuchó un consejo que ha aplicado a lo largo de su vida y que considera que puede ser útil a los estudiantes veigueños. "Me dijeron que me pusiera tapones en los oídos y siguiese adelante con mi proyecto", relata convencida de que los jóvenes deben escuchar su instinto y hacer lo que verdaderamente les gusta. "Que lo hagan sin miedo, lo que ellos quieran y no lo que quieren los demás. Aquí hacen falta muchas profesiones, desde fontaneros a joyeros", advirtió.

También Tobías Martínez, guarda forestal jubilado, se mostró seguro de las muchas oportunidades que ofrece el territorio. "Estuve muchos años fuera, pero volví para mi pueblo, que es San Tirso de Abres", se presentó Martínez, al tiempo que subrayó la riqueza de la comarca. "Aquí hay futuro", indicó.

Araceli Estrada, natural de Nava, fue la primera mujer conductora de ambulancia en Asturias. Este jueves habló a los chavales de su papel como pionera en un sector en el que predominaban los hombres. Su consejo es que hay que elegir una profesión para la que sirvas y te guste. "A mi me encantó conducir ambulancias", relató. Estuvo acompañada por el veigueño Esteban Lombardero, conductor de Alsa jubilado. A sus 78 años recomienda su oficio, "muy bonito y que te permite ver mucho mundo". Él dedicó su vida a la conducción, primero a bordo de camiones y, después, en la compañía de transporte asturiana en la que pasó 39 años.

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La artesana del telar Irene Villar estuvo acompañada por la ganadera y empresaria de turismo rural Sofía Caraduje. Ambas dieron una lección de amor por el territorio, su cultura y tradiciones. "Es muy importante que los chavales se queden porque hace mucha falta y aquí hay futuro", señaló Caraduje.