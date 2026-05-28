Somiedo prepara una gran fiesta cultural para reunir a las Polas asturianas y leonesas
El programa incluye mercado, actuaciones de gaitas y tonada, juegos tradicionales y actividades de avistamiento de fauna y ecuestres
Pola de Somiedo celebrará el próximo sábado 30 de mayo de 2026 una nueva edición del tradicional “Encuentro Cultural de las Polas de Asturias y León”, una cita que reunirá durante toda la jornada propuestas culturales, musicales y etnográficas en la capital somedana. La programación, organizada por el Ayuntamiento de Somiedo con la colaboración del Parque Natural de Somiedo, combinará conferencias, mercado tradicional, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos.
Los actos arrancarán a las 12.00 horas en el salón de actos del Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo con la bienvenida institucional del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. A continuación, el antropólogo Adolfo García ofrecerá la conferencia “Somiedo, una tierra codiciada: ayer y hoy”.
La actividad se trasladará después al recinto ferial, donde a partir de las 13.00 horas abrirá el mercado con puestos variados y tendrá lugar una actuación conjunta y encuentro musical de la escuela de baile y pandereta de Nel Villanueva y las Pandereteras de Somiedo.
Además, la Banda de Gaitas “El Gumial”, de Aller, y el grupo “Cancios de Chigre”, de Siero, recorrerán las calles de La Pola amenizando la jornada con música tradicional.
Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrarán juegos tradicionales con la participación de “6 conceyos”, mientras que a las 17.00 horas tendrá lugar un taller de xiblatos y flautas de la tradición somedana impartido por Xosé Ambás y Ramsés Ilesies.
Durante toda la jornada también habrá talleres de avistamiento de fauna, centrados especialmente en osos y buitres, organizados por la Fundación Oso Pardo, además de paseos a caballo.
Las actuaciones musicales continuarán desde las 16.00 horas en el recinto ferial con tonada a cargo de Sergio Menéndez, César González y Alfonso Menéndez. También actuarán la escuela de baile y pandereta de Nel Villanueva, el Trío Leirana y las Pandereteras de Somiedo.
La Banda de Gaitas “El Gumial” y el grupo “Cancios de Chigre” volverán además a recorrer las calles de La Pola para poner ambiente musical al encuentro. El recinto contará asimismo con servicio de bar durante toda la jornada.
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