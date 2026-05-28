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Somiedo prepara una gran fiesta cultural para reunir a las Polas asturianas y leonesas

El programa incluye mercado, actuaciones de gaitas y tonada, juegos tradicionales y actividades de avistamiento de fauna y ecuestres

Un mercado celebrado en Pola de Somiedo, en el recinto ferial, en 2024.

Un mercado celebrado en Pola de Somiedo, en el recinto ferial, en 2024.

Demelsa Álvarez

Pola de Somiedo

Pola de Somiedo celebrará el próximo sábado 30 de mayo de 2026 una nueva edición del tradicional “Encuentro Cultural de las Polas de Asturias y León”, una cita que reunirá durante toda la jornada propuestas culturales, musicales y etnográficas en la capital somedana. La programación, organizada por el Ayuntamiento de Somiedo con la colaboración del Parque Natural de Somiedo, combinará conferencias, mercado tradicional, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos.

Los actos arrancarán a las 12.00 horas en el salón de actos del Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo con la bienvenida institucional del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. A continuación, el antropólogo Adolfo García ofrecerá la conferencia “Somiedo, una tierra codiciada: ayer y hoy”.

La actividad se trasladará después al recinto ferial, donde a partir de las 13.00 horas abrirá el mercado con puestos variados y tendrá lugar una actuación conjunta y encuentro musical de la escuela de baile y pandereta de Nel Villanueva y las Pandereteras de Somiedo.

Además, la Banda de Gaitas “El Gumial”, de Aller, y el grupo “Cancios de Chigre”, de Siero, recorrerán las calles de La Pola amenizando la jornada con música tradicional.

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrarán juegos tradicionales con la participación de “6 conceyos”, mientras que a las 17.00 horas tendrá lugar un taller de xiblatos y flautas de la tradición somedana impartido por Xosé Ambás y Ramsés Ilesies.

Durante toda la jornada también habrá talleres de avistamiento de fauna, centrados especialmente en osos y buitres, organizados por la Fundación Oso Pardo, además de paseos a caballo.

Las actuaciones musicales continuarán desde las 16.00 horas en el recinto ferial con tonada a cargo de Sergio Menéndez, César González y Alfonso Menéndez. También actuarán la escuela de baile y pandereta de Nel Villanueva, el Trío Leirana y las Pandereteras de Somiedo.

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La Banda de Gaitas “El Gumial” y el grupo “Cancios de Chigre” volverán además a recorrer las calles de La Pola para poner ambiente musical al encuentro. El recinto contará asimismo con servicio de bar durante toda la jornada.

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